В России хотят запретить увольнять жен погибших ветеранов боевых действий

Запрет на увольнение с работы вдов ветеранов боевых действий в течение года с момента гибели хотят установить на законодательном уровне. Соответствующий проект 14 сентября внесли в Госдуму депутат «Единой России» Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов — участник Второй чеченской войны.



В пояснительной записке к документу говорится, что, если законопроект примут, вдовы погибших ветеранов боевых действий будут защищены от увольнения. Законодатели проводят параллель с правами женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, одиноких матерей или воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет.