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    В России хотят запретить увольнять жен погибших ветеранов боевых действий

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    Запрет на увольнение с работы вдов ветеранов боевых действий в течение года с момента гибели хотят установить на законодательном уровне. Соответствующий проект 14 сентября внесли в Госдуму депутат «Единой России» Игорь Антропенко и сенатор Дмитрий Перминов — участник Второй чеченской войны.

    В пояснительной записке к документу говорится, что, если законопроект примут, вдовы погибших ветеранов боевых действий будут защищены от увольнения. Законодатели проводят параллель с правами женщин, имеющих ребенка в возрасте до трех лет, одиноких матерей или воспитывающих ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет.

    Отмечается, что запрет будет действовать один год и только в том случае, если супруга не вступит в повторный брак.

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