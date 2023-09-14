Умер первый президент Молдавии Мирча Снегур. В стране объявят траур

На 84 году ушел из жизни первый молдавский президент Мирча Снегур, написал 14 сентября в своих соцсетях экс вице-премьер-министр республики Константин Тампиза.
«Печально, братья, грустно», — написал Константин Тампиза, уточнив что экс-президент скончался накануне в 23:30 от неизлечимой болезни.
Действующий президент Республики Молдова Майя Санду поручила объявить 16 сентября днем национального траура и организовать похороны бывшего главы государства со всеми почестями. Она отметила, что Снегур сыграл ключевую роль в становлении независимости республики.
Мирча Снегур начал свою политическую деятельность, когда Молдавия входила в состав Советского Союза. Он занимал должность председателя Верховного Совета Молдавской ССР. В конце 1990 года после безальтернативных выборов стал президентом Советской Социалистической Республики Молдова. В период Августовского путча не подчинился требованиям ГКЧП, поддержал президента России Бориса Ельцина. За первый президентский срок Снегура Республика Молдова получила независимость, которую в короткий срок признали более 130 стран.
В 1996 году Мирча Снегур проиграл выборы Петру Лучинскому. Он продолжил политическую карьеру в парламенте.