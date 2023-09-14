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    Водителя интернет-сервиса задержали в Петербурге за домогательства к школьнице. Возбуждено дело

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    В Красносельском районе за час задержали подозреваемого в педофилии. СК возбудил дело.

    О знакомом-рукоблуде в полицию сообщила 50-летняя местная жительница накануне около часа дня, стало известно «Фонтанке» 14 сентября. Она уверяла, что днем ранее на улице Спирина с восьми до девяти вечера её 58-летний знакомый, водитель интернет-сервиса, в машине «ВАЗ» домогался её 10-летней дочери.

    Как писала «Фонтанка», мужчина трогал девочку под одеждой, предлагал ей раздеться за сладости, показать, что у него в штанах, и заняться сексом.

    СК возбудил уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Мужчину задержали около двух дня на Бронетанковой улице. Ранее в поле зрения полиции он не попадал.

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