Водителя интернет-сервиса задержали в Петербурге за домогательства к школьнице. Возбуждено дело

В Красносельском районе за час задержали подозреваемого в педофилии. СК возбудил дело.



О знакомом-рукоблуде в полицию сообщила 50-летняя местная жительница накануне около часа дня, стало известно «Фонтанке» 14 сентября. Она уверяла, что днем ранее на улице Спирина с восьми до девяти вечера её 58-летний знакомый, водитель интернет-сервиса, в машине «ВАЗ» домогался её 10-летней дочери.



Как писала «Фонтанка», мужчина трогал девочку под одеждой, предлагал ей раздеться за сладости, показать, что у него в штанах, и заняться сексом.