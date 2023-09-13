    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    3 м/с, южн

    759мм

    59%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd95.98eur103.11

    Трогал и предлагал раздеться за сладости. Петербурженка сообщила о домогательствах к 10-летней дочери

    639
    7 комментариев

    Неизвестный мужчина приставал в автомобиле к 10-летней девочке в Петербурге. О произошедшем в полицию сообщила мать несовершеннолетней.

    В 12:40 13 сентября с заявлением в полицию обратилась 51-летняя местная жительница. Как стало известно «Фонтанке», женщина попросила привлечь к уголовной ответственности неизвестного, который совершил развратные действия сексуального характера в отношении ее 10-летней дочери. По ее словам, мужчина, представившийся Александром, трогал девочку под одеждой, предлагал ей раздеться за сладости, показать, что у него в штанах, и заняться сексом.

    Происходило всё в красных «жигулях» во дворе дома 16/1 по улице Спирина.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургДомогательства к несовершеннолетним
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 7

    Гость13 Сен 2023 в 23:10
    александр он же джумшут
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    7
    close