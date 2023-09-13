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    "Ребенок сначала принял за крокодила". Сеть-убийца поймала нерпу в Ладожском озере

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    Семейная прогулка на лодке по Ладожскому озеру в Ленобласти закончилась неприятной находкой: в нескольких сотнях метров от берега плавала мертвая нерпа. Вместе с ней на поверхность всплыла сеть, полная зловонного улова.

    Днем 13 сентября в дежурную часть поступило сообщение о том, что в районе поселка Моторное в Ладожском озере, метрах в 400 от берега, вдоль побережья установлена длинная сеть, в которой обнаружены трупы маленьких тюленей и рыбы, стало известно «Фонтанке». На берегу заявитель тоже заметил мертвых тюленей, в округе стоял неприятный запах.

    Примерное место обнаружения сети
    Примерное место обнаружения сетиФото: Читатель «Фонтанки» Дмитрий
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    Как рассказал «Фонтанке» очевидец Дмитрий, вечером 12 сентября он с женой и ребенком плавал на лодке по Ладожскому озеру. Когда они уже возвращались, ребенок заметил в воде что-то, что сначала принял за крокодила. Мужчина подумал, что это бревно, но подплыл ближе посмотреть. Находка оказалась молодой нерпой, запутавшейся в рыболовной сети. Она была уже давно мертвой, труп раздулся и всплыл, как поплавок, потянув за собой сеть, которая, видимо, лежала на дне.

    Мужчина попытался снять сеть, но она оказалась огромной и была полна уже разлагающейся рыбы. Когда вытаскивали, показалось, что в сети лежит еще один тюлень — было что-то крупное, рассказал Дмитрий. Пару десятков метров пытались вытащить сеть, но сил оказалось недостаточно, чтобы поднять все, и уже начинало темнеть, поэтому уплыли. Руками, перепачканными вонючими остатками рыбы, было даже не взять телефон, чтобы сделать фото.

    На следующий день мужчина позвонил по телефону «112» и рассказал об увиденном. Вскоре с ним связались из полиции. По словам Дмитрия, правоохранители ездили на берег, но без лодки, и ничего не нашли. Он обратился в Рыбнадзор — там сообщили, что в этом месте рыбачат легальные рыбаки и сети установлены маркированные. Дмитрий отметил, что действительно видел там маркированные сети, но та, что он нашел, не такая, и ее «явно не проверяли уже недели три».

    Примерное место обнаружения сети
    Примерное место обнаружения сетиФото: Читатель «Фонтанки» Дмитрий

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