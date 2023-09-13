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    В Омской области полицейский застрелил коллегу на дежурстве. Суд не поверил в его некомпетентность

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    В Омской области выстрел на дежурстве стоил сотруднику патрульно-постовой службы работы и девяти лет свободы. Он не смог убедить суд в своём неумении обращаться с табельным оружием.

    О приговоре Сергею Дмитриеву 13 сентября сообщили в пресс-службе судов региона. В ночь на 28 февраля он заступил на дежурство по охране порядка и на маршруте патрулирования на улице Петра Ильичёва в Калачинске выстрелил в коллегу. Как утверждал, случайно. В УМВД выстрел называли непроизвольным, но уже 1 марта заявили: сотрудник ППС будет уволен.

    Пострадавший был госпитализирован с ранением в живот и на следующий день умер в больнице.

    Дмитриев в суде настаивал, что умысла на причинение смерти не было, всё вышло по неосторожности. Обвинение увидело за стрельбой личную неприязнь.

    Калачинский городской суд признал бывшего полицейского виновным в убийстве и назначил ему 9 лет в колонии строгого режима. Под стражу его взяли в зале суда.

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    Комментарии 3

    Гость13 Сен 2023 в 16:06
    Омск - город контрастов
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