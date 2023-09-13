В Омской области полицейский застрелил коллегу на дежурстве. Суд не поверил в его некомпетентность

В Омской области выстрел на дежурстве стоил сотруднику патрульно-постовой службы работы и девяти лет свободы. Он не смог убедить суд в своём неумении обращаться с табельным оружием.



О приговоре Сергею Дмитриеву 13 сентября сообщили в пресс-службе судов региона. В ночь на 28 февраля он заступил на дежурство по охране порядка и на маршруте патрулирования на улице Петра Ильичёва в Калачинске выстрелил в коллегу. Как утверждал, случайно. В УМВД выстрел называли непроизвольным, но уже 1 марта заявили: сотрудник ППС будет уволен.