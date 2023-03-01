Сотрудник омской ППС, в которого выстрелил напарник, умер

В больнице скончался сотрудник ППС ОМВД по Калачинскому району Омской области, в которого накануне случайно выстрелил напарник. Об этом 1 марта сообщили в областном УМВД.



Инцидент, как писала «Фонтанка», случился вечером 27 февраля в городе Калачинске Сотрудники ППС находились на патрулировании, и один из них случайно выстрелил из табельного пистолета в живот другому. Раненого полицейского госпитализировали.



«Сотрудник скончался в больнице от полученных травм», — рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД.



Ведомство проводит служебную проверку. Виновника ждёт не только увольнение из органов, но и уголовное преследование, наказать могут также его начальство.

