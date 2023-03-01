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    Сотрудник омской ППС, в которого выстрелил напарник, умер

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    19 комментариев

    В больнице скончался сотрудник ППС ОМВД по Калачинскому району Омской области, в которого накануне случайно выстрелил напарник. Об этом 1 марта сообщили в областном УМВД.

    Инцидент, как писала «Фонтанка», случился вечером 27 февраля в городе Калачинске Сотрудники ППС находились на патрулировании, и один из них случайно выстрелил из табельного пистолета в живот другому. Раненого полицейского госпитализировали.

    «Сотрудник скончался в больнице от полученных травм», — рассказали РИА Новости в пресс-службе УМВД.

    Ведомство проводит служебную проверку. Виновника ждёт не только увольнение из органов, но и уголовное преследование, наказать могут также его начальство.

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    Комментарии 19

    своих не бросаем01 Мар 2023 в 10:45
    Полицейский из Омской области решил подшутить над коллегой и выстрелил в него из пистолета. Шутка не удалась.

    Вечером 27 февраля два полицейских патруля встретились у здания Калачинского городского военкомата. Двое полицейских — сержант Филин и младший сержант Нефедов — были на пешем ходу, а их коллеги — старший сержант Дмитриев и младший сержант Вусько — грелись в машине. Полицейские подошли поздороваться, переговорили о насущном и уже думали расходиться, когда вдруг Дмитриев придумал прикол.

    Уверенным движением полицейский достал табельный пистолет Макарова и выстрелил. Пуля попала сержанту Филину в живот. Как утверждает Дмитриев, он был уверен, что ствол не был заряжен и очень удивился выстрелу. Никаких конфликтов между полицейскими, мол, не было — нажимая на спуск, Дмитриев просто хотел подшутить над коллегой. С проникающим ранением брюшной полости Филина увезли на скорой, а неудачливого шутника ждёт служебная проверка.
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