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    Омский полицейский внезапно подстрелил коллегу

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    11 комментариев

    Сотрудник ППС в Омской области случайно выстрелил в живот своему коллеге, сообщает 28 февраля пресс-служба областного УМВД.

    Инцидент произошёл вчера около 23 часов в городе Калачинске. Сотрудник ОМВД по Калачинскому району на маршруте патрулирования «допустил непроизвольный выстрел из табельного оружия в направлении своего коллеги». Пуля попала в брюшную полость. Пострадавшего срочно доставили в районную больницу — на хирургический стол.

    Назначена служебная проверка. Строгая дисциплинарная ответственность, вплоть до увольнения, грозит не только совершившему ошибку полицейскому, но и его руководству и сотрудникам, ответственным за служебную подготовку.

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    Гость28 Фев 2023 в 09:56
    Добычу не поделили.
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