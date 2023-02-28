Омский полицейский внезапно подстрелил коллегу

Сотрудник ППС в Омской области случайно выстрелил в живот своему коллеге, сообщает 28 февраля пресс-служба областного УМВД.



Инцидент произошёл вчера около 23 часов в городе Калачинске. Сотрудник ОМВД по Калачинскому району на маршруте патрулирования «допустил непроизвольный выстрел из табельного оружия в направлении своего коллеги». Пуля попала в брюшную полость. Пострадавшего срочно доставили в районную больницу — на хирургический стол.



Назначена служебная проверка. Строгая дисциплинарная ответственность, вплоть до увольнения, грозит не только совершившему ошибку полицейскому, но и его руководству и сотрудникам, ответственным за служебную подготовку.

