    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, южн

    761мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.51eur103.53

    Бывшую первую ракетку мира Симону Халеп дисквалифицировали из-за допинга на четыре года

    224
    обсудить

    Бывший лидер мирового рейтинга среди теннисисток и победительница двух турниров «Большого шлема» Симона Халеп получила дисквалификацию на четыре года за употребление допинга, сообщили в Международном агентстве по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Отстранение будет действовать до октября 2026 года.

    Положительную допинг-пробу Симона сдала в конце 2022 годам во время участия в Открытом чемпионате США. Анализы показали наличие в ее организме запрещенного препарата роксадустата. По словам теннисистки, препарат попал к ней через пищевую добавку. Трибунал принял доводы Халеп, но постановил, что тот объем, который она употребила, не мог привести к той концентрации вещества, которая была обнаружена в положительной пробе.

    Отмечается, что Халеп имеет право обжаловать решение о дисквалификации.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Теннис
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close