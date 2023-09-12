Бывшую первую ракетку мира Симону Халеп дисквалифицировали из-за допинга на четыре года

Бывший лидер мирового рейтинга среди теннисисток и победительница двух турниров «Большого шлема» Симона Халеп получила дисквалификацию на четыре года за употребление допинга, сообщили в Международном агентстве по обеспечению честности в теннисе (ITIA). Отстранение будет действовать до октября 2026 года.



Положительную допинг-пробу Симона сдала в конце 2022 годам во время участия в Открытом чемпионате США. Анализы показали наличие в ее организме запрещенного препарата роксадустата. По словам теннисистки, препарат попал к ней через пищевую добавку. Трибунал принял доводы Халеп, но постановил, что тот объем, который она употребила, не мог привести к той концентрации вещества, которая была обнаружена в положительной пробе.