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    Студия Universal переснимет сериал «Она написала убийство»

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    У популярного детективного сериала 1980–1990-х годов «Она написала убийство» появится ремейк. Им занимается студия Universal, в проекте заняты сценаристы «Дурных денег» Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело, а также продюсер Эми Паскаль. Об этом сообщило 11 сентября издание Variety.

    По информации СМИ, сценаристы подписали контракт еще до забастовки и вернутся к проекту после ее окончания. Паскаль — бывший соруководитель студии Sony Pictures, при нем она занималась франшизой про Человека-паука, «Веномом» и «Маленькими женщинами».

    Оригинальный сериал «Она написала убийство» транслировался на CBS и с каждым сезоном попадал в число номинантов на премию «Эмми», но так ее и не получил. Исполнительница главной роли писательницы-детектива Джессики Флэтчер, актриса Анджела Лэнсбери скончалась 11 октября 2022 года.

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