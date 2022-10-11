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    Звезда сериала «Она написала убийство» скончалась в возрасте 96 лет

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    Фото: скриншот с видео Oscars/YouTube
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    Англо-американская актриса Анджела Лэнсбери умерла в США на 97-м году жизни — 11 октября сообщает Broadway World. Российскому зрителю она была больше всего известна по роли сообразительной расследовательницы преступлений писательницы Джессики Флетчер в сериале «Она написала убийство». Впервые он выходил на американском телеканале CBS с середины 1980-х по середину 1990-х и стал одним из самых успешных для своего времени.

    В заявлении семьи говорится, что Анджела Лэнсбери мирно скончалась во сне дома в Лос-Анджелесе, за пять дней до своего дня рождения. У нее осталось трое детей и пятеро внуков.

    Актриса была Дамой-Командором ордена Британской империи за вклад в драматическое искусство и благотворительность, лауреатом премии BAFTA за достижения в своей карьере, лауреатом «Золотого глобуса» и почетного «Оскара».

    Среди других ее проектов на экране — фильмы «Портрет Дориана Грея», «Маньчжурский кандидат», «Смерть на Ниле» и «Моя ужасная няня». Лэнсбери также была успешной певицей, до самого почтенного возраста выступая в постановках на Бродвее.

    Фото: скриншот с видео Oscars/YouTube

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