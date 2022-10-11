Звезда сериала «Она написала убийство» скончалась в возрасте 96 лет

Англо-американская актриса Анджела Лэнсбери умерла в США на 97-м году жизни — 11 октября сообщает Broadway World. Российскому зрителю она была больше всего известна по роли сообразительной расследовательницы преступлений писательницы Джессики Флетчер в сериале «Она написала убийство». Впервые он выходил на американском телеканале CBS с середины 1980-х по середину 1990-х и стал одним из самых успешных для своего времени.



В заявлении семьи говорится, что Анджела Лэнсбери мирно скончалась во сне дома в Лос-Анджелесе, за пять дней до своего дня рождения. У нее осталось трое детей и пятеро внуков.

