Русскую кибердеревню на Марсе хотят уничтожить. Вышел трейлер сериала по культовому YouTube-проекту

На YouTube-канале «Кинопоиска» 12 сентября появился трейлер фантастического сериала «Кибердеревня», основанного на вселенной YouTube-проекта birchpunk. До выхода полноценного сериала на платформе осталось полторы недели — релиз назначен на 23 сентября.
Сериал, как анонсировала «Фонтанка», снял режиссер Сергей Васильев с продюсерами «Эпидемии» и «Капитан Волконогов бежал» Валерием Федоровичем, Евгением Никишовым и другими, в главной роли фермера Николая — Сергей Чихачёв, актер дубляжа (голос Арнольда Шварценеггера), на чьем счету десятки известных компьютерных игр. Робота озвучил актер Сергей Бурунов.
По словам Чихачёва, съемки проекта проходили по всей России — на Камчатке, в Ярославской области, Рязани, Пятигорске, Кисловодске и не только.
«Первый ролик для Сергея Васильева был своеобразным творческим стартапом, — вспомнил он. — Он прислал мне сценарий, и я сразу согласился, просто потому что это было очень смешно и талантливо. Первые выпуски мы делали целиком за свой счет, не рассчитывая ни на какие будущие бенефиты. И в дни, когда ролики стали набирать миллионы на YouTube, я каждый день получал радостный микроинфаркт: происходящее слишком было похоже на сказку. Это была не коммерческая работа, а для души. Поэтому здорово, что теперь «Кибердеревня» превратилась в полноценный сериал».
Зрители благосклонно восприняли новый трейлер, из которого становится очевидно, что предмету гордости фермера Николая — кибердеревне на Марсе — угрожает уничтожение.
Автор: birchpunk/YouTube
«Это же конфетка уже на стадии трейлера», «Ждëм всей страной», «Вы лучшие и достойны, чтобы о вас знала вся страна и гордилась вами», «Это просто невероятно что история, начавшаяся с Ютуб проекта, доросла до такого качества продакшена», «Наконец, нормальный русский сериал в жанре фантастика», — появились отзывы в комментариях.
По сценарию, события развиваются в 2100-м году.
«Чтобы спасти свой дом и любимую киберферму, Николаю приходится покинуть Марс и отправиться вместе с роботом-уборщиком в большое и опасное путешествие на Землю, — говорится в описании трейлера. — Впереди его ждут новые миры, роботы-земледельцы, межгалактический плацкарт, мутировавший чайный гриб и даже бабушка с реактивной продуктовой сумкой!»