Русскую кибердеревню на Марсе хотят уничтожить. Вышел трейлер сериала по культовому YouTube-проекту

По словам Чихачёва, съемки проекта проходили по всей России — на Камчатке, в Ярославской области, Рязани, Пятигорске, Кисловодске и не только.



«Первый ролик для Сергея Васильева был своеобразным творческим стартапом, — вспомнил он. — Он прислал мне сценарий, и я сразу согласился, просто потому что это было очень смешно и талантливо. Первые выпуски мы делали целиком за свой счет, не рассчитывая ни на какие будущие бенефиты. И в дни, когда ролики стали набирать миллионы на YouTube, я каждый день получал радостный микроинфаркт: происходящее слишком было похоже на сказку. Это была не коммерческая работа, а для души. Поэтому здорово, что теперь «Кибердеревня» превратилась в полноценный сериал».

