В массовом ДТП на КАД пострадал человек. У одной из машин от удара вылетел двигатель

Массовая авария утром 12 сентября на время затруднила движение на юге кольцевой автодороги Петербурга в районе развязки с ЗСД. Одному из участников потребовалась помощь медиков.

Около 8:25 на 71-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись четыре легковых автомобиля, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На кадрах с места ДТП, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что одна из машин получила сильные повреждения передней части, вырванный двигатель лежал на дороге в нескольких метрах.