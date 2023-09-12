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    В массовом ДТП на КАД пострадал человек. У одной из машин от удара вылетел двигатель

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    Автор: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    Массовая авария утром 12 сентября на время затруднила движение на юге кольцевой автодороги Петербурга в районе развязки с ЗСД. Одному из участников потребовалась помощь медиков.

    Около 8:25 на 71-м километре внутреннего кольца КАД столкнулись четыре легковых автомобиля, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На кадрах с места ДТП, опубликованных в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», видно, что одна из машин получила сильные повреждения передней части, вырванный двигатель лежал на дороге в нескольких метрах.

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    В результате аварии пострадал один человек. Разбитые машины занимали три полосы, затрудняя движение, добавили в дорожном управлении. Сейчас движение на месте ДТП восстановлено, и пробки нет.

    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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    ПетербургДТПДТП на КАДМассовая авария
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