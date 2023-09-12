Старовойт сообщил о повторной атаке дронов в Рыльске

Курская область дважды за вечер подверглась атаке дронов. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт 12 сентября.
При повторной атаке дронов оказалась повреждена крыша административного здания в Рыльске. «Выбиты стекла в нескольких окнах. Пострадавших нет», — добавил губернатор.
Ранее сообщалось о том, что с украинского дрона на Рыльск была сброшена взрывчатка. Повреждены фасады двух зданий на улице Ленина.
Город Рыльск - районный центр приграничного Рыльского района на западе Курской области.