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    Старовойт сообщил о повторной атаке дронов в Рыльске

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    Курская область дважды за вечер подверглась атаке дронов. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт 12 сентября.

    При повторной атаке дронов оказалась повреждена крыша административного здания в Рыльске. «Выбиты стекла в нескольких окнах. Пострадавших нет», — добавил губернатор.

    Ранее сообщалось о том, что с украинского дрона на Рыльск была сброшена взрывчатка. Повреждены фасады двух зданий на улице Ленина.

    Город Рыльск - районный центр приграничного Рыльского района на западе Курской области.

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    БеспилотникАтака беспилотников в Рыльске
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