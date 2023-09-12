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    Мультимедийная заметка

    В тесноте да в соцсетях. Петербуржцы смогут сделать селфи внутри игрушечной квартиры

    1979

    Необычная инсталляция появится в «Севкабель Порту» 16 сентября. Здесь установят куб с 3-метровыми гранями, а внутри него поместится, наверное, самая маленькая в России «Студия на окраине города». Арт-объект станет первым физическим воплощением 3D-игрушек, которые создает диджитал-художник Nidgus.

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    Трехмерные визуализации от Nidgus выглядят как настоящие коллекционные фигурки в пластиковых коробках, но на самом деле существуют лишь на картинке. Обычно это человечки с аксессуарами или в интерьере.

    Специализация художника — подмечать и воплощать типичное. А вирусную известность ему принесла коллекция персонажей-москвичей, выложенная в одном из столичных пабликов. Среди них были, к примеру, «Модник с Китай-города» со стаканом кофе и стильным рюкзаком и «Женщина из метро» в одноразовой маске. Еще один популярный персонаж, но уже из другой серии — легендарный старший кассир «Та самая Галя» с картой отмены.

    Этой осенью Nidgus вместе с мебельным брендом Lazurit создал новый проект, спрятав в виртуальные коробки самые узнаваемые квартиры больших российских городов. Одной из них как раз и стала «Студия на окраине города, в одной комнате которой происходит вся жизнь». В комплектацию входит все самое нужное:

    • Копилка для ипотеки
    • Вид на человейник
    • Доска для баланса
    • Коврик для йоги
    • Книги для мотивации
    • Разлитое вино с новоселья

    Плюс игрушечные копии мебели Lazurit. В студию поместились компактный раскладной диван «Нова», журнальный столик «Гармония» и пара стульев «Ларри».

    «Как и во всех других наборах, которые основаны на стереотипах, я ничего нового в данном случае не придумывал. Просто добавил к узнаваемым образам «игрушечность», — комментирует Nidgus. — Это, наверное, уже чуть другой стиль описания типажей, где нет самих людей. Но, ориентируясь на интерьеры, мы можем представить, кто бы мог здесь жить».

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    Что касается куба-инсталляции, Lazurit впервые покажет его 15 сентября на Фестивале креативных индустрий G8 в Москве. И уже оттуда «Студия на окраине города» поедет в «Севкабель Порт», где будет доступна 16 и 17 сентября. Любопытно, что в ее интерьере мультяшный дизайн 3D-оригинала будет сочетаться с настоящей мебелью. Как оказалось, на девяти квадратах легко помещаются реальные прототипы дивана, столика и стульев из виртуальной коробки.

    Вход в студию — свободный, ипотечный платеж не требуется. Арт-объект может стать интересным поводом для селфи и сарказма на тему квартирного вопроса наших дней. Кроме того, мебельная компания предлагает посетителям инсталляции поучаствовать в фотоконкурсе.* Чтобы претендовать на один из призов, нужно сделать креативное фото в кубе, а потом выложить его в соцсеть с отметкой Lazurit и хэштегом.

    Ну а тем, у кого есть квартира попросторнее студии да еще и со спальней, стоит посмотреть, какие интерьеры для нее предложил дизайнер Lazurit в этой статье. Здесь визуализированы четыре популярных стиля: Mid-century Modern, скандинавский, прованс и эклектика. Мебельные компании — они ведь тоже своего рода диджитал-художники.

    *Организатор конкурса: ООО «Торговый дом «Лазурит», ИНН: 3917032714, юридический адрес: 238311, Российская Федерация, Калининградская область, Гурьевский район, п. Большое Исаково, ул. Калининградская, д. 2 Е.

    Сроки проведения конкурса с 15 сентября по 25 сентября 2023 года. Подробнее о правилах конкурса и условиях его проведения читайте здесь.

    Все изображения в тексте предоставлены художником Nidgus.

    ООО «Торговый дом «Лазурит»

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