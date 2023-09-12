В тесноте да в соцсетях. Петербуржцы смогут сделать селфи внутри игрушечной квартиры

Необычная инсталляция появится в «Севкабель Порту» 16 сентября. Здесь установят куб с 3-метровыми гранями, а внутри него поместится, наверное, самая маленькая в России «Студия на окраине города». Арт-объект станет первым физическим воплощением 3D-игрушек, которые создает диджитал-художник Nidgus.

Трехмерные визуализации от Nidgus выглядят как настоящие коллекционные фигурки в пластиковых коробках, но на самом деле существуют лишь на картинке. Обычно это человечки с аксессуарами или в интерьере.



Специализация художника — подмечать и воплощать типичное. А вирусную известность ему принесла коллекция персонажей-москвичей, выложенная в одном из столичных пабликов. Среди них были, к примеру, «Модник с Китай-города» со стаканом кофе и стильным рюкзаком и «Женщина из метро» в одноразовой маске. Еще один популярный персонаж, но уже из другой серии — легендарный старший кассир «Та самая Галя» с картой отмены.



Этой осенью Nidgus вместе с мебельным брендом Lazurit создал новый проект, спрятав в виртуальные коробки самые узнаваемые квартиры больших российских городов. Одной из них как раз и стала «Студия на окраине города, в одной комнате которой происходит вся жизнь». В комплектацию входит все самое нужное:



Копилка для ипотеки

Вид на человейник

Доска для баланса

Коврик для йоги

Книги для мотивации

Разлитое вино с новоселья

Плюс игрушечные копии мебели Lazurit. В студию поместились компактный раскладной диван «Нова», журнальный столик «Гармония» и пара стульев «Ларри».



«Как и во всех других наборах, которые основаны на стереотипах, я ничего нового в данном случае не придумывал. Просто добавил к узнаваемым образам «игрушечность», — комментирует Nidgus. — Это, наверное, уже чуть другой стиль описания типажей, где нет самих людей. Но, ориентируясь на интерьеры, мы можем представить, кто бы мог здесь жить».