Это, пожалуй, самое личное пространство в доме. В спальне мы расслабляемся вечером и набираемся сил перед новым днем, поэтому важно сделать ее максимально комфортной, уютной и красивой. Для тех, кто планирует обновить интерьер или создать его с нуля, мы предлагаем четыре вдохновляющих примера — как можно обставить одно и то же помещение в разных стилях.
Искусство сновидений начинается с пустой комнаты — примерно такой, как на этой иллюстрации. Мебель для спальни мы попросили подобрать Юлию Орлову, дизайнера-визуализатора мебельной компании Lazurit — трендсеттера интерьерной моды в России.
Искусство сновидений начинается с пустой комнаты — примерно такой, как на этой иллюстрации. Мебель для спальни мы попросили подобрать Юлию Орлову, дизайнера-визуализатора мебельной компании Lazurit — трендсеттера интерьерной моды в России.
Искусство сновидений: 4 способа позаботиться об уюте в спальне
Первая волна его популярности пришлась на 1950-е и 1960-е годы: отсюда и название — «модерн середины века». Стиль придумали специально для среднего класса. Основные принципы: отсутствие лишнего декора, функциональность и — самое главное — комфорт. Вместо жестких форм раннего модерна дизайнеры мебели стали использовать криволинейные объемы, близкие к природным. В интерьере сочетали нейтральные фоновые цвета с более яркими, но при этом естественными: оттенками земли, моря, осенних листьев и т.д. Часто одну из стен делали акцентной, оклеивая обоями с крупным геометрическим или растительным принтом. Была популярна и высокая зелень в кадках.
Mid-century Modern
«Можно сказать, что это бабушкин стиль, но не в обычном смысле слова, — объясняет Юлия Орлова. — Он теплый, уютный, мягкий — за счет цветов и непрямых линий в очертаниях мебели. Для интерьера в стиле Mid-century Modern я выбрала коллекцию «Магна» с темным деревом и более сложными, чем обычно, формами. Добавила табурет «Аллегре» с характерными тонкими ножками и винтажные предметы».
Первая волна его популярности пришлась на 1950-е и 1960-е годы: отсюда и название — «модерн середины века». Стиль придумали специально для среднего класса. Основные принципы: отсутствие лишнего декора, функциональность и — самое главное — комфорт. Вместо жестких форм раннего модерна дизайнеры мебели стали использовать криволинейные объемы, близкие к природным. В интерьере сочетали нейтральные фоновые цвета с более яркими, но при этом естественными: оттенками земли, моря, осенних листьев и т.д. Часто одну из стен делали акцентной, оклеивая обоями с крупным геометрическим или растительным принтом. Была популярна и высокая зелень в кадках.
Mid-century Modern
«Можно сказать, что это бабушкин стиль, но не в обычном смысле слова, — объясняет Юлия Орлова. — Он теплый, уютный, мягкий — за счет цветов и непрямых линий в очертаниях мебели. Для интерьера в стиле Mid-century Modern я выбрала коллекцию «Магна» с темным деревом и более сложными, чем обычно, формами. Добавила табурет «Аллегре» с характерными тонкими ножками и винтажные предметы».
В северной палитре преобладает белый цвет, дополненный нейтральными естественными оттенками. Холодный серый символизирует камень. Распространены и теплые древесные тона — от светлого бежевого до насыщенного коричневого. Мебель обычно имеет простую геометрическую форму, но встречаются и скругленные предметы. Главное правило скандинавского интерьера — чем меньше, тем лучше. Представьте себе традиционную обстановку российского жилья, из которой убрали примерно четверть всей мебели. В итоге это дает ощущении свободного от вещей пространства.
Скандинавский стиль
«Для спальни в скандинавском духе я использовала коллекцию «Ивет», — рассказывает Юлия Орлова, — потому что в ней светлое дерево сочетается с темными графичными линиями — очень подходящая для такого интерьера комбинация. Скандинавский стиль не загроможден деталями, прост и лаконичен. А еще он ассоциируется у меня с морем и летним бризом из-за своей воздушности. Отсюда — полупрозрачные занавески на окнах».
В северной палитре преобладает белый цвет, дополненный нейтральными естественными оттенками. Холодный серый символизирует камень. Распространены и теплые древесные тона — от светлого бежевого до насыщенного коричневого. Мебель обычно имеет простую геометрическую форму, но встречаются и скругленные предметы. Главное правило скандинавского интерьера — чем меньше, тем лучше. Представьте себе традиционную обстановку российского жилья, из которой убрали примерно четверть всей мебели. В итоге это дает ощущении свободного от вещей пространства.
Скандинавский стиль
«Для спальни в скандинавском духе я использовала коллекцию «Ивет», — рассказывает Юлия Орлова, — потому что в ней светлое дерево сочетается с темными графичными линиями — очень подходящая для такого интерьера комбинация. Скандинавский стиль не загроможден деталями, прост и лаконичен. А еще он ассоциируется у меня с морем и летним бризом из-за своей воздушности. Отсюда — полупрозрачные занавески на окнах».
Название стиля не имеет отношения к региону на юго-востоке Франции и означает просто «провинция», «сельская местность». Прованс создает атмосферу старого загородного дома, куда хозяева уже многие годы приезжают на лето. Для него характерны деревянная мебель белого цвета или в приглушенных пастельных оттенках: лавандовом, синем, желтом, зеленом. Ее дополняют букеты из живых и засушенных цветов, а также кружевные салфетки, коврики, пледы, подушки — все из натуральных тканей. Интерьер можно украшать небольшими милыми вещицами: вазами, подсвечниками, фотографиями в рамках и т.д.
Прованс
«Прованс — стиль французской деревни. Для него идеально подошла легкая светлая мебель на ножках из коллекции «Мэгги». Шкаф и тумбочка — с винтажными ручками и реечными фасадами, так как в провансе, в противоположность скандинавскому стилю, детали приветствуются, — говорит дизайнер. — Добавила типичный текстиль в цветочек и ковер с орнаментом».
Название стиля не имеет отношения к региону на юго-востоке Франции и означает просто «провинция», «сельская местность». Прованс создает атмосферу старого загородного дома, куда хозяева уже многие годы приезжают на лето. Для него характерны деревянная мебель белого цвета или в приглушенных пастельных оттенках: лавандовом, синем, желтом, зеленом. Ее дополняют букеты из живых и засушенных цветов, а также кружевные салфетки, коврики, пледы, подушки — все из натуральных тканей. Интерьер можно украшать небольшими милыми вещицами: вазами, подсвечниками, фотографиями в рамках и т.д.
Прованс
«Прованс — стиль французской деревни. Для него идеально подошла легкая светлая мебель на ножках из коллекции «Мэгги». Шкаф и тумбочка — с винтажными ручками и реечными фасадами, так как в провансе, в противоположность скандинавскому стилю, детали приветствуются, — говорит дизайнер. — Добавила типичный текстиль в цветочек и ковер с орнаментом».
Позволяет сочетать разные стили и идеи в одном помещении, например, расставить яркие кресла Mid-century в скандинавской гостиной или повесить хрустальную люстру «из дворца» над хай-тек кухней. Фоном для интерьера в таком случае служат нейтральные светлые стены, пол и потолок. Чтобы микс получился гармоничным, можно взять мебель разных форм, материалов и даже эпох — и объединить ее общей цветовой гаммой. Или сделать наоборот: выбрать предметы, похожие по силуэту или стилю, но контрастирующие по цвету или текстуре. Эклектика подходит тем, кто не мыслит свой дом без многочисленных декоративных предметов, а также желающим обновить обстановку, не меняя ее полностью.
Эклектика
«В спальне смешаны несочетаемые материалы, цвета, формы. Но в то же время мы используем только предметы из коллекции «Паула». В ней есть несколько ярких оттенков обивки, которые красиво сочетаются между собой. Смотрится вполне эклектично. Я решила не добавлять мебель из других коллекций, чтобы не уйти в китч», — признается Юлия.
Позволяет сочетать разные стили и идеи в одном помещении, например, расставить яркие кресла Mid-century в скандинавской гостиной или повесить хрустальную люстру «из дворца» над хай-тек кухней. Фоном для интерьера в таком случае служат нейтральные светлые стены, пол и потолок. Чтобы микс получился гармоничным, можно взять мебель разных форм, материалов и даже эпох — и объединить ее общей цветовой гаммой. Или сделать наоборот: выбрать предметы, похожие по силуэту или стилю, но контрастирующие по цвету или текстуре. Эклектика подходит тем, кто не мыслит свой дом без многочисленных декоративных предметов, а также желающим обновить обстановку, не меняя ее полностью.
Эклектика
«В спальне смешаны несочетаемые материалы, цвета, формы. Но в то же время мы используем только предметы из коллекции «Паула». В ней есть несколько ярких оттенков обивки, которые красиво сочетаются между собой. Смотрится вполне эклектично. Я решила не добавлять мебель из других коллекций, чтобы не уйти в китч», — признается Юлия.
Его на самом деле не существует — этот секрет открыл нам Игорь Зейсин, исполнительный директор северо-западного регионального отделения «Lazurit Мебель». Опыт показывает, что на стилистические вкусы влияет вовсе не география, а возраст и семейное положение.
Например, в салонах Lazurit мебель в основном приобретают семейные пары с детьми среднего и старшего школьного возраста. Они чаще выбирают классические сочетания с резными спинками и ножками, неоклассику с ее строгими линиями и правильными пропорциями. В интернет-магазин приходит более молодая аудитория, которая предпочитает скандинавский стиль, фьюжн, лофт и эклектику. Но даже эту статистику нельзя считать единственно верной: есть исключения из правил, и их много. Поэтому и в салонах, и в интернет-магазине Lazurit клиентам всегда помогают выбрать и визуализировать будущий интерьер.
Например, в салонах Lazurit мебель в основном приобретают семейные пары с детьми среднего и старшего школьного возраста. Они чаще выбирают классические сочетания с резными спинками и ножками, неоклассику с ее строгими линиями и правильными пропорциями. В интернет-магазин приходит более молодая аудитория, которая предпочитает скандинавский стиль, фьюжн, лофт и эклектику. Но даже эту статистику нельзя считать единственно верной: есть исключения из правил, и их много. Поэтому и в салонах, и в интернет-магазине Lazurit клиентам всегда помогают выбрать и визуализировать будущий интерьер.
Петербургский стиль
«Последние несколько лет большим спросом пользуется мебель для спальни: кровати, шкафы, прикроватные тумбы, банкетки, пуфы и комоды, туалетные столики, — отмечает Игорь Зейсин. — Именно в этой комнате петербуржцы стремятся создать тот особый уют, который помогает на время забыть о суете мегаполиса, отдохнуть и набраться сил. Конечно, в первую очередь выбирают кровать — королеву спальни, а потом всю остальную мебель из той же коллекции или в том же стиле. Часто именно со спальни начинается стилистическая идентификация всей квартиры, и полюбившийся дизайн постепенно реализуется в гостиной, прихожей и даже детской. У нас большой выбор мебели для всех комнат, всегда можно подобрать интересное сочетание, чтобы квартира выглядела гармонично».
Компания Lazurit на рынке уже более 30 лет. Сегодня она входит в число лидеров мебельной промышленности России и имеет масштабную розничную сеть по продаже корпусной и мягкой мебели — более 500 салонов по всей стране. Производственные мощности и центральный офис находятся в сердце самого западного региона России — в Калининграде. Миссия бренда — делать качественную мебель доступной, его девиз: «Lazurit — мебель, которая заботится о каждом».
Мебель, которая заботится
«Забота проявляется абсолютно во всем: в качестве и дизайне, бережной доставке и сборке, послепродажном обслуживании, — уточняет Игорь Зейсин. — И это касается не только мебели для спальни, но всего ассортимента. Даже маркетинг у нас очень заботливый — в рекламных роликах бренда нет навязчивого призыва к покупке, зато есть милый кот Пуфик, в котором многие узнают своего домашнего любимца. Таким образом мы заботимся не только о комфорте, но и об эмоциях покупателей: развлекаем их и дарим хорошее настроение».
Компания Lazurit на рынке уже более 30 лет. Сегодня она входит в число лидеров мебельной промышленности России и имеет масштабную розничную сеть по продаже корпусной и мягкой мебели — более 500 салонов по всей стране. Производственные мощности и центральный офис находятся в сердце самого западного региона России — в Калининграде. Миссия бренда — делать качественную мебель доступной, его девиз: «Lazurit — мебель, которая заботится о каждом».
Мебель, которая заботится
«Забота проявляется абсолютно во всем: в качестве и дизайне, бережной доставке и сборке, послепродажном обслуживании, — уточняет Игорь Зейсин. — И это касается не только мебели для спальни, но всего ассортимента. Даже маркетинг у нас очень заботливый — в рекламных роликах бренда нет навязчивого призыва к покупке, зато есть милый кот Пуфик, в котором многие узнают своего домашнего любимца. Таким образом мы заботимся не только о комфорте, но и об эмоциях покупателей: развлекаем их и дарим хорошее настроение».
50 000
Около 50 000 заказов выполняет Lazurit каждый месяц
170
Салоны Lazurit работают в 170 городах России
100
Компания предлагает более 100 коллекций мебели
6
Lazurit — шестикратный обладатель премии «Марка №1 в России» в номинации «Корпусная мебель»
Реклама, ООО «Торговый дом «Лазурит», ИНН: 3917032714
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «Торговый дом «Лазурит»
Другие источники фотографий: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
Автор: Мария Семенова
Редактор / корректор: Елена Виноградова
Координатор: Елена Рожнова
Фотографии предоставлены ООО «Торговый дом «Лазурит»
Другие источники фотографий: Adobe Stock
Дизайнер: Соня Осколкина
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