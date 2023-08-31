Искусство сновидений: 4 способа позаботиться об уюте в спальне

Его на самом деле не существует — этот секрет открыл нам Игорь Зейсин, исполнительный директор северо-западного регионального отделения «Lazurit Мебель». Опыт показывает, что на стилистические вкусы влияет вовсе не география, а возраст и семейное положение.



Например, в салонах Lazurit мебель в основном приобретают семейные пары с детьми среднего и старшего школьного возраста. Они чаще выбирают классические сочетания с резными спинками и ножками, неоклассику с ее строгими линиями и правильными пропорциями. В интернет-магазин приходит более молодая аудитория, которая предпочитает скандинавский стиль, фьюжн, лофт и эклектику. Но даже эту статистику нельзя считать единственно верной: есть исключения из правил, и их много. Поэтому и в салонах, и в интернет-магазине Lazurit клиентам всегда помогают выбрать и визуализировать будущий интерьер.

