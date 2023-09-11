СКА снова отдал нападающего Матвея Мичкова в аренду в «Сочи»

Нападающий хоккейного клуба СКА Матвей Мичков продолжит хоккейную карьеру в клубе «Сочи». Как сообщил 11 сентября в своем телеграм-канале главный тренер армейцев с Невы Роман Ротенберг, форвард перешел на правах аренды до завершения текущего сезона.



«Матвей Мичков будет играть за „Сочи» на правах аренды до конца сезона. Мы считаем, что это правильное решение. У Матвея впереди еще долгая карьера, и сейчас для него важно получить больше игровой практики. В „Сочи» у него будет такая возможность. Мы обсудили этот вопрос с Матвеем, и пришли к общему согласию, что это лучший шаг для его развития. Мичков — выдающийся игрок, и мы не хотим, чтобы он сидел на скамейке запасных. Мы желаем ему максимального прогресса, и будем внимательно следить за его выступлениями. Как только появится подходящая возможность, будем рады видеть его в Петербурге», — подчеркнул Ротенберг.