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    СКА снова отдал нападающего Матвея Мичкова в аренду в «Сочи»

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    Нападающий хоккейного клуба СКА Матвей Мичков продолжит хоккейную карьеру в клубе «Сочи». Как сообщил 11 сентября в своем телеграм-канале главный тренер армейцев с Невы Роман Ротенберг, форвард перешел на правах аренды до завершения текущего сезона.

    «Матвей Мичков будет играть за „Сочи» на правах аренды до конца сезона. Мы считаем, что это правильное решение. У Матвея впереди еще долгая карьера, и сейчас для него важно получить больше игровой практики. В „Сочи» у него будет такая возможность. Мы обсудили этот вопрос с Матвеем, и пришли к общему согласию, что это лучший шаг для его развития. Мичков — выдающийся игрок, и мы не хотим, чтобы он сидел на скамейке запасных. Мы желаем ему максимального прогресса, и будем внимательно следить за его выступлениями. Как только появится подходящая возможность, будем рады видеть его в Петербурге», — подчеркнул Ротенберг.

    В текущем сезоне Матвей Мичков провел всего один матч за СКА из четырех возможных. В общей сложности он сыграл всего 6 минут 12 секунд и не записал на свой счет ни одного результативного действия. Отметим, что в прошлом году Мичков также находился в аренде в «Сочи». В 27 матчах сезона 2022/23 в составе «Сочи» он набрал 20 (9 голов + 11 передач) очков при среднем игровом времени 15:50.

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    Матвей МичковСКАСочи
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