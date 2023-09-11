«Мы их только что установили». Власти Петербурга не планируют убирать паркоматы по примеру Москвы

Власти Петербурга не планируют отказываться от паркоматов по примеру Москвы. Об этом 11 сентября в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал директор СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Михаил Курдяев.



«Паркоматы действительно в городе востребованы, их никто не собирается убирать. Определенная часть людей, которая приезжает в город изредка, не видит смысла устанавливать приложение и пользуется или паркоматами, или смс», — сказал он.

«Мы их только что установили, и зоны платной парковки только запустились», — добавил Курдяев.