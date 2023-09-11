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    «Мы их только что установили». Власти Петербурга не планируют убирать паркоматы по примеру Москвы

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    Власти Петербурга не планируют отказываться от паркоматов по примеру Москвы. Об этом 11 сентября в эфире телеканала «Санкт-Петербург» рассказал директор СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» Михаил Курдяев.

    «Паркоматы действительно в городе востребованы, их никто не собирается убирать. Определенная часть людей, которая приезжает в город изредка, не видит смысла устанавливать приложение и пользуется или паркоматами, или смс», — сказал он.

    «Мы их только что установили, и зоны платной парковки только запустились», — добавил Курдяев.

    Всего сейчас в городе стоят 354 паркомата. 1 ноября заработает зона платной парковки на Васильевском острове, там будет установлено 80 паркоматов.

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