«Охотника за ведьмами» на ярком авто заметили на дорогах до Петербурга

Самарский мастер перевоплощения Олег Красильников, успевший за много лет стать известным среди российских автовладельцев благодаря машине с надписью «Служба охотников за ведьмами», добрался до Петербурга. Об этом 11 сентября рассказал Сергей, читатель «Фонтанки».
По его словам, машина двигалась в районе Дыбенко от ЖК iD Kudrovo в центр Петербурга около 14 часов дня. «Одно интересует: что по этому поводу думают в ГИБДД, можно ли передвигаться на таком транспортном средстве?» — задается вопросом Сергей. Во всяком случае каких-то отрицательных эмоций машина не вызывает. Вспоминается детский мультик «Охотники за привидениями» — у них тоже был интересный автомобиль, на котором они охотились», — поделился впечатлениями читатель.
Городской портал 63.RU еще в 2019 году пообщался с владельцем автомобиля. Мужчина рассказал, что машина «службы отлова ведьм» создана на базе обычной «Лады Калины». Изначально «Лада» была раскрашена под хохлому, затем Красильников стилизовал ее под «Службу охотников за привидениями», а с тех пор «перевелся» в «Службу охотников за ведьмами».
Красильников работает в сфере рекламы. Он считает, что такая машина помогает ему выделиться и успешнее вести бизнес. «Фонтанка» попыталась дозвониться по номеру телефона, указанному на авто, однако на момент публикации номер оказался недоступен.