Арестованная за кражу 136 млн у Митволя заявила, что сняла их по просьбе его дочери. У семьи бизнесмена другая версия

Подозреваемая в краже денег у находящегося под следствием экс-замглавы Росприроднадзора Олега Митволя отрицает преступный умысел. Уезжая в ОАЭ с доверенностью на его имя, Магомедселимова якобы была уверена, что её наняла родня.

Подробности допроса 67-летней Елены Магомедселимовой 11 сентября приводит NGS24.RU. С её слов, в конце прошлого года ей позвонила женщина, которая назвалась дочерью Митволя Алисой. От неё будто бы и было получено поручение полететь в Дубай и снять все деньги со счёта бизнесмена в местном банке — сам он уже был под арестом.

С Митволем Магомедселимова лично знакома не была. О встрече с якобы звонившей дочерью также не сообщается. Предложение тем не менее она приняла. Были обещаны возмещение расходов и 1,5 млн рублей в качестве оплаты. На следующий день женщина уже была в Москве, где получила от некоего мужчины доверенность — по данным следствия, поддельную.

Снятое со счёта в ОАЭ она, как говорит, разложила по трём пакетам и отдала приехавшему в отель Hilton мужчине, которого знала под именем Борис. Получила ли обещанный гонорар, не уточняется.

8 сентября Центральный районный суд Красноярска арестовал Магомедселимову по подозрению в краже у Митволя более 136 млн рублей. В СМИ назвали её бывшим бухгалтером экс-замглавы Росприроднадзора, но позже Алиса Митволь опровергла эту информацию и какое бы то ни было знакомство с фигуранткой. NGS24.RU пишет, что подозреваемая на допросе уточнила, что находится на пенсии, но работает арбитражным управляющим, подрабатывает юристом по гражданским делам.

Защита Митволя настаивает, что за хищением денег стоит международная группировка «Фейри». Об этом же говорится в официальном заявлении семьи. Как уточняет адвокат Михаил Шолохов, похищенные деньги были заработаны официально в России, задекларированы и выведены в марте 2022 года. Митволь, с его слов, копил 10 лет и вывел, чтобы купить недвижимость в ОАЭ.