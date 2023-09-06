«Господи! Вы чего?!» В МВД показали громкое задержание подозреваемой в краже 136 млн у арестованного Митволя

В Ярославле задержали подозреваемую в хищении миллионов с чужого счёта. Заходили так, что 67-летняя женщина звала на помощь.
Оперативное видео 6 сентября опубликовало МВД России. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, местонахождение подозреваемой вычислили полицейские Красноярского края — в их производстве находится дело о краже в особо крупном размере.
Согласно материалам, женщина в марте этого года предъявила в банке в ОАЭ поддельную доверенность и завладела 136 млн рублей, похитив их у некоего мужчины.
Елена Владимировна гостей не ждала. Судя по видео, к ней ворвались вместе с СОБРом, и так, что женщина с криком сбежала на балкон. «Господи! Вы чего?!» — недоумевала она, пока её возвращали в комнату и просили присесть.
По информации NGS24, женщину подозревают в краже денег бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, арестованного по делу о мошенническом хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. О том, что Митволь стал потерпевшим, сообщил и источник РИА Новости.
По данным ТАСС, в Ярославле задержали бывшего бухгалтера Митволя.