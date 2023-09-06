«Господи! Вы чего?!» В МВД показали громкое задержание подозреваемой в краже 136 млн у арестованного Митволя

В Ярославле задержали подозреваемую в хищении миллионов с чужого счёта. Заходили так, что 67-летняя женщина звала на помощь.



Оперативное видео 6 сентября опубликовало МВД России. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, местонахождение подозреваемой вычислили полицейские Красноярского края — в их производстве находится дело о краже в особо крупном размере.