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    «Господи! Вы чего?!» В МВД показали громкое задержание подозреваемой в краже 136 млн у арестованного Митволя

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    В Ярославле задержали подозреваемую в хищении миллионов с чужого счёта. Заходили так, что 67-летняя женщина звала на помощь.

    Оперативное видео 6 сентября опубликовало МВД России. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, местонахождение подозреваемой вычислили полицейские Красноярского края — в их производстве находится дело о краже в особо крупном размере.

    Согласно материалам, женщина в марте этого года предъявила в банке в ОАЭ поддельную доверенность и завладела 136 млн рублей, похитив их у некоего мужчины.

    Елена Владимировна гостей не ждала. Судя по видео, к ней ворвались вместе с СОБРом, и так, что женщина с криком сбежала на балкон. «Господи! Вы чего?!» — недоумевала она, пока её возвращали в комнату и просили присесть.

    По информации NGS24, женщину подозревают в краже денег бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, арестованного по делу о мошенническом хищении 900 млн рублей при строительстве метро в Красноярске. О том, что Митволь стал потерпевшим, сообщил и источник РИА Новости.

    По данным ТАСС, в Ярославле задержали бывшего бухгалтера Митволя.

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    Комментарии 9

    Гость06 Сен 2023 в 15:59
    божий одуванчик
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