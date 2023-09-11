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    Поездки на самокатах закончились больницей для троих подростков в Петербурге

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    За день от падения с самокатов в Петербурге пострадали трое подростков. А пожилая женщина получила перелом, повстречавшись с самокатчицей в Московском районе города.

    Около 16:30 10 сентября возле дома 70 по проспекту Энгельса 12-летний мальчик упал с электросамоката и получил травмы средней тяжести, стало известно «Фонтанке» 11 сентября. Подростка доставили в больницу и поместили в хирургическое отделение. Тем же днем около 21:50 у дома 39 по Тверской улице с самоката упала 16-летняя девочка. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, перелом носа и ушибленную рану губы и была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести. А поздним вечером в полицию поступила телефонограмма о травмировании 13-летнего подростка: при падении с самоката мальчик сломал руку.

    Досталось в воскресенье не только подросткам. На улице Типанова, недалеко от дома 23, самокатчица сбила 62-летнюю женщину. Потерпевшая обратилась в больницу самостоятельно. У нее выявили перелом пальца ноги и ушиб голеностопного сустава. После оказания помощи женщину отпустили домой в удовлетворительном состоянии.

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