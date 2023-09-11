Поездки на самокатах закончились больницей для троих подростков в Петербурге

За день от падения с самокатов в Петербурге пострадали трое подростков. А пожилая женщина получила перелом, повстречавшись с самокатчицей в Московском районе города.



Около 16:30 10 сентября возле дома 70 по проспекту Энгельса 12-летний мальчик упал с электросамоката и получил травмы средней тяжести, стало известно «Фонтанке» 11 сентября. Подростка доставили в больницу и поместили в хирургическое отделение. Тем же днем около 21:50 у дома 39 по Тверской улице с самоката упала 16-летняя девочка. Она получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, перелом носа и ушибленную рану губы и была доставлена в больницу в состоянии средней тяжести. А поздним вечером в полицию поступила телефонограмма о травмировании 13-летнего подростка: при падении с самоката мальчик сломал руку.