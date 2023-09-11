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    В Петербурге снова можно оплатить парковку. Работу системы восстановили

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    Работа системы оплаты парковки в Петербурге восстановлена утром 11 сентября. Об этом сообщает СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».

    В центре уточнили, что с 8:00 до 9:00 зона платной парковки работала в тестовом режиме, поэтому штрафы выписываться не будут.

    Технические неполадки по оплате платной парковки в центре города продолжаются уже несколько дней, наблюдались они и накануне. Они вызваны общегородским сбоем в информационных системах Петербурга. «Фонтанка» публиковала подробную инструкцию, что делать, если не получается заплатить.

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    Комментарии 9

    Гость11 Сен 2023 в 10:18
    Спасибо!
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