В Петербурге снова можно оплатить парковку. Работу системы восстановили

Работа системы оплаты парковки в Петербурге восстановлена утром 11 сентября. Об этом сообщает СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга».



В центре уточнили, что с 8:00 до 9:00 зона платной парковки работала в тестовом режиме, поэтому штрафы выписываться не будут.



Технические неполадки по оплате платной парковки в центре города продолжаются уже несколько дней, наблюдались они и накануне. Они вызваны общегородским сбоем в информационных системах Петербурга. «Фонтанка» публиковала подробную инструкцию, что делать, если не получается заплатить.

