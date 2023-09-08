Что делать, если сбой не дает оплатить парковку в Петербурге

Последние несколько дней в Петербурге регулярно наблюдаются сбои в работе городских сервисов, в том числе платной парковки. В Городском центре управления парковками разъяснили, что делать водителям, которые из-за технических проблем не могут оплатить парковочную сессию.
Если не получается оплатить парковку в Петербурге ни через приложение, ни с помощью паркомата или СМС, вероятнее всего, случился очередной сбой. Уточнить информацию можно, позвонив в контактный центр по телефону 417-50-00. Там работает автоматическое информирование. Кроме того, о начале сбоя предупреждают на официальных ресурсах СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»: на сайтах Центра управления парковками и парковочного пространства, в Telegram-канале и в группе «ВКонтакте». Можно также подключить пуш-уведомления в чат-боте Telegram.
Во время технических сбоев автомобили парковочной инспекции прекращают фиксировать нарушения, и штрафы за этот период не начисляются. Когда система возобновляет работу, об этом также сообщается на официальных ресурсах центра. Администрирование парковочных зон и работа парконов возобновляются ровно через полчаса после этого. Таким образом, водителям дают время либо заплатить за парковку, либо уехать с парковочного места во избежание штрафов.
Водителей просят дополнительно фиксировать все факты неполадок в системе оплаты парковок, делать подтверждающие скриншоты и фотографии с точным временем и датой нахождения в зоне платной парковки. Полученный штраф можно оспорить, разъяснив ситуацию и предоставив доказательства. Для этого нужно направить жалобу в комитет по транспорту Петербурга. Дополнительные вопросы по работе платных парковок в Петербурге можно задавать по телефону круглосуточной «горячей линии» 417-50-00.
Технические проблемы в работе платных парковок в Петербурге обусловлены общегородским сбоем в информационных системах. В комитете по информатизации и связи поясняли, что 6 сентября проводились техработы в рамках перехода на современные отечественные разработки и после потребовались дополнительные регулировки, из-за чего могут быть перебои в работе городских порталов и сервисов. Проблемы с оплатой парковки сохраняются до сих пор.