Что делать, если сбой не дает оплатить парковку в Петербурге

Последние несколько дней в Петербурге регулярно наблюдаются сбои в работе городских сервисов, в том числе платной парковки. В Городском центре управления парковками разъяснили, что делать водителям, которые из-за технических проблем не могут оплатить парковочную сессию.



Если не получается оплатить парковку в Петербурге ни через приложение, ни с помощью паркомата или СМС, вероятнее всего, случился очередной сбой. Уточнить информацию можно, позвонив в контактный центр по телефону 417-50-00. Там работает автоматическое информирование. Кроме того, о начале сбоя предупреждают на официальных ресурсах СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга»: на сайтах Центра управления парковками и парковочного пространства, в Telegram-канале и в группе «ВКонтакте». Можно также подключить пуш-уведомления в чат-боте Telegram.