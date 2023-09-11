Врач перечислил 6 распространенных ошибок, которые мы делаем перед визитом к гинекологу

Каждой женщине нужно посещать гинеколога раз в полгода, даже если ее ничего не беспокоит. Это отличная профилактика опасных заболеваний Фото: Иван Митюшёв / 29.RU Поделиться Поделиться





Многие женщины уверены, что визит к гинекологу требует тщательной подготовки, рассказывает «Доктор Питер». Что действительно нужно сделать накануне похода к врачу, а что, напротив, делать не надо?



Доктору важно, чтобы между ним и пациентом сложились доверительные отношения, только так прием будет проходить легко и без лишнего стресса. Как сделать визит к врачу максимально комфортным и полезным, рассказывает гинеколог-эндокринолог Евгения Назимова.



— Сразу отмечу: если у вас появились сильные боли, нетипичные выделения, кровотечение, то вы идете к врачу-гинекологу срочно. Возможно, ситуация экстренная, времени ждать и готовиться у вас совсем нет, — предупреждает Евгения Назимова.

Если же мы говорим про плановый осмотр, то к нему всё же стоит подготовиться. Это осмотр врача, необходимые мазки и анализы — все манипуляции, которые необходимы, чтобы вы были здоровы.



Вот правила, которые нужно соблюдать.

Не планируйте визит к гинекологу в дни менструации Это некоторым может показаться очевидным, но до сих пор гинекологи сталкиваются с такими случаями.

— Забор мазков при наличии менструального кровотечения в ряде случаев вообще невозможен или же их результаты будут менее точными, — говорит врач.

Не принимайте лекарства Прием некоторых препаратов лучше прекратить за сутки до визита к врачу. К ним относятся вагинальные препараты, например, свечи, кремы, в том числе контрацептивные (для защиты от нежелательной беременности). Они могут исказить результат мазка. Чтобы этого не произошло, за сутки до осмотра от них лучше отказаться.



— Если вагинальные средства содержат антибиотики (вы проходите какое-либо лечение), то сначала необходимо его закончить. В ряде случаев придется даже подождать какое-то время после, прежде чем сдавать мазки. Но об этом вам должен сказать тот врач, который назначил препараты, — добавляет гинеколог. На сутки откажитесь от интимной жизни Это также может повлиять на результаты мазков. Не всегда, но перестраховаться всё же стоит. Объясните партнеру, что отказ от близости за сутки — это нормальная практика, ничего необычного в ней нет.



Не делайте «промывание» Во влагалище должна быть естественная микрофлора, не нужно пытаться оттуда всё вымыть.



— Ни в коем случае нельзя спринцеваться, то есть проводить промывание влагалища различными растворами, тем более антисептическими. Впрочем, спринцеваться нельзя вообще никогда, это абсолютно ненужная и даже вредная процедура, которую, к сожалению, некоторые женщины по сей день продолжают практиковать, — говорит Евгения Назимова.

Не делайте эпиляцию Некоторые женщины уверены, что перед походом к гинекологу нужно обязательно сделать эпиляцию в зоне бикини. На самом деле это совсем не обязательно, тут уже индивидуальное дело каждого, от осмотра врача оно точно никак не зависит.



— Если вы обычно этого не делаете или не успеваете сделать эпиляцию перед приемом гинеколога, в этом нет ничего страшного. Для осмотра и взятия мазков наличие волос в интимной зоне не помеха. И вообще, удалять волосы или не удалять — это личное дело каждой женщины, — говорит гинеколог. Не считайте дни цикла перед УЗИ Есть еще одно частое заблуждение: УЗИ малого таза нужно делать исключительно на 5–7-й день цикла. Это тоже неверно.

— Если мы хотим выявить какую-то конкретную патологию, то в каждом случае подходящие для исследования дни цикла будут различаться. А если вы просто идете на плановое УЗИ, то его, в принципе, можно делать абсолютно в любой день цикла, — говорит Евгения Назимова.



Не забывайте про плановые осмотры. И даже если какое-то условие не выполнено, а вы записаны, то всё равно сходите к врачу. Заботьтесь о своем здоровье!

«Стыдные» вопросы гинекологу Зачастую на приеме у гинеколога пациентки не решаются задать вопросы, которые мучают, но вроде как неприлично такое спрашивать, даже стыдно. Возраст здесь не показатель — стесняться говорить об этом можно и в 15 лет, и в 45. Мы решили сами поговорить с врачами, задав им те вопросы, которые женщины не решаются произнести вслух и ищут ответы в интернете.



Зачем гинеколог спрашивает о количестве партнеров? — Такой вопрос врач задает для того, чтобы понять, высок ли риск заражения инфекциями, передаваемыми половым путем. Некоторые инфекции сразу манифестируют, и пациентка обращается за помощью, а часть инфекций протекает бессимптомно первые годы — ВИЧ, ВПЧ, гепатит С. Количество партнеров и способы контрацепции влияют на риск заражения подобными инфекциями, — говорит врач ультразвуковой диагностики и акушер-гинеколог Евгения Пекарева.

Можно ли потерять девственность от тампона? Евгения Пекарева объясняет, что на потерю девственности тампон никак не влияет. Можно задеть девственную плеву при извлечении тампона, что может быть болезненно и сопровождаться небольшим количеством алой крови. Девственная плева — это кольцо или заслонка, которая продолжается от входа во влагалище на его стенки.

Опасно ли УЗИ для беременных?

— На сегодняшний день ультразвук — это самый безопасный метод диагностики для любых пациентов, и беременных в том числе. Единственное, когда он может быть нежелательным, это на очень маленьких сроках — не потому что он ведет к различным патологиям, а потому как звуковая волна бьет по тканям, и если плодное яйцо недостаточно хорошо прикрепилось к стенке матки, то могут быть отслойки, — объясняет акушер-гинеколог, эндокринолог и специалист эстетической гинекологии Евгения Федченко.