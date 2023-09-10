Не раньше второй половины вторника. Памфилова призвала регионы не торопиться с подведением итогов выборов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова 10 сентября рекомендовала региональным избирательным комиссиям не спешить с подведением итогов выборов до тех пор, пока не будут рассмотрены все жалобы. Об этом сообщает ТАСС.
«Не спешите подводить итоги, пока не разберете, не проведете, как положено, рассмотрение тех жалоб, которые к вам поступят. Не торопитесь», — цитирует агентство председателя ЦИК.
Памфилова подчеркнула: «Категорически не приемлем, чтобы в понедельник хоть кто-то подводил итоги. Если жалоб нет — не раньше второй половиной вторника».
Также глава ЦИК сообщила, что ресурсы избиркома выдержали более 30 тысяч DDoS-атак. Голосование во всех регионах уже завершено, добавила она. Также проведены процедуры сборки всех пяти ключей для расшифровки итогов дистанционного электронного голосования.
На выборах мэра Москвы лидирует действующий глава столицы Сергей Собянин.
В единый день голосования 10 сентября 2023 года проходили выборы глав 26 субъектов федерации (в том числе в пяти субъектах — непрямые выборы, через процедуру парламентского голосования), в 16 регионах также выбирали новые составы законодательных органов. Кроме того, состоялись дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.