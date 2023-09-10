Не раньше второй половины вторника. Памфилова призвала регионы не торопиться с подведением итогов выборов

Глава Центризбиркома Элла Памфилова 10 сентября рекомендовала региональным избирательным комиссиям не спешить с подведением итогов выборов до тех пор, пока не будут рассмотрены все жалобы. Об этом сообщает ТАСС.



«Не спешите подводить итоги, пока не разберете, не проведете, как положено, рассмотрение тех жалоб, которые к вам поступят. Не торопитесь», — цитирует агентство председателя ЦИК.



Памфилова подчеркнула: «Категорически не приемлем, чтобы в понедельник хоть кто-то подводил итоги. Если жалоб нет — не раньше второй половиной вторника».

