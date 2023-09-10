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    На КАД в искрах выгрузилась остановка

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    Посреди КАД минувшей ночью внезапно появилась остановка общественного транспорта. Она там провела около получаса. Воспользоваться ею (к счастью) никто не успел.

    «Остановочный блок свалился с трала на ходу на КАД в сторону Пулково», - сообщили очевидцы 10 сентября в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На записи видно, как конструкция, съезжая на асфальт, высекает икры. К счастью, столкновений с другими машинами не произошло.

    Инцидент произошёл на 51-м километре внутреннего кольца в 23:26, рассказал «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад. Остановку сразу погрузили обратно, почти не помешав движению. В 0:12 транспорт уже уехал.

    Кадр из видео в <a href="https://vk.com/wall-68471405_18338362" class="io-leave-page _" target="_blank">«ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»</a>
    Кадр из видео в «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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