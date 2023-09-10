На КАД в искрах выгрузилась остановка

Посреди КАД минувшей ночью внезапно появилась остановка общественного транспорта. Она там провела около получаса. Воспользоваться ею (к счастью) никто не успел.



«Остановочный блок свалился с трала на ходу на КАД в сторону Пулково», - сообщили очевидцы 10 сентября в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» «ВКонтакте». На записи видно, как конструкция, съезжая на асфальт, высекает икры. К счастью, столкновений с другими машинами не произошло.

