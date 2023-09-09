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    Не только журавли летают на Бали. 22 тысячи домашних питомцев из России съездили в отпуск за границу

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    Если вы хотели, но так и не съездили на море летом-2023 — не читайте дальше. Потому что за вас это сделали 22 тысячи кошек, собак, хорьков и прочих домашних любимцев. Россельхознадзор 8 сентября подвел статистику за три летних месяца.

    Если быть предельно точным, за лето было выдано 21,9 тысяч сертификатов на вывоз домашних животных за границу. Самыми популярными направлениями стали Турция и Грузия — почти 4 тысячи животных отправились туда вместе с хозяевами.

    Далее идут Финляндия и Германия (1 тыс.), а также Узбекистан, Израиль, Италия, Болгария, Сербия, Испания, Абхазия — более 600 животных. В Россельхознадзоре отмечают, что после снятия «ковидных» ограничений кратно вырос поток питомцев в Китай.

    Звучит совсем уж странно, но российские животные съездили даже в Гренландию, Руанду и Боливию.

    Напоминаем, что уехать за границу вместе с питомцем можно только если он — вакцинирован, чипирован, имеет ветпаспорт с актуальными отметками о прививках. И перед отправлением необходимо оформить у ветеринара справку, которая действует всего пять дней.

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    ЖивотныеЖивотные съездили за границуРоссельхознадзор
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