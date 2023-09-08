О любви к пьяной езде петербуржцу придется подумать в колонии, а прав ему не видать еще почти 5 лет

Суд в Петербурге приговорил к лишению свободы водителя, несколько раз попавшегося на пьяной езде. Предыдущее наказание в виде обязательных работ не остановило его от продолжения пагубной практики.
Вечером 10 февраля 2022 года подсудимый, будучи уже осужденным за повторную пьяную езду по части 1 статьи 264.1 УК РФ на 200 часов обязательных работ и 2,5 года лишения прав, снова сел нетрезвым за руль автомобиля Mercedes-Benz S500 4MATIC и был остановлен полицейскими у дома 67, корпус 2, по Заневскому проспекту, сообщает 8 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. Пройти медосвидетельствование мужчина отказался.
Вину автомобилист признал. Выяснилось, что он холост и имеет на иждивении 10-летнего ребенка и родителей-пенсионеров. Был ранее судим и в настоящее время осужден приговорами Московского и Куйбышевского районных судов Петербурга.
Красногвардейский районный суд Петербурга признал мужчину виновным по части 2 статьи 264.1 УК РФ («Пьяное вождение при наличии судимости») и приговорил по совокупности к 1 году и 2 месяцам лишения свободы в колонии-поселении и 4,5 годам лишения прав. Под стражу его взяли прямо в зале суда.