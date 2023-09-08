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    Главный синоптик Петербурга вспоминает погоду, которая была 82 года назад

    1984
    6 комментариев

    Ровно 82 года назад, 8 сентября 1941 года, в Ленинграде была очень холодная и сухая погода. В тот день началась блокада.

    Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказывает: «Накануне прошли дожди, и было даже немного теплее. Но 8 сентября в городе осадки уже не отмечались».

    Среднесуточная температура воздуха в тот день составила 9,4 градуса и вошла в 18 самых холодных за всю историю наблюдений, а к тому моменту в 11 среди самых холодных. Максимальная температура днем тоже была очень низкая — 13,9 градуса, почти так же холодно, как в прошлом, 2022 году.

    «В этом году в первой декаде сентября, да и в день начала блокады, очень теплая погода, поэтому предлагаю посмотреть, что сравнивали в прошлом году», — пишет Колесов в своём телеграм-канале.

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    Блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны началась 8 сентября 1941 года. Блокадное кольцо было прорвано 18 января 1943 года, а полностью её сняли 27 января 1944 года.

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    Комментарии 6

    Гость08 Сен 2023 в 12:40
    Вспоминает ?
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