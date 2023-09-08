Главный синоптик Петербурга вспоминает погоду, которая была 82 года назад

Ровно 82 года назад, 8 сентября 1941 года, в Ленинграде была очень холодная и сухая погода. В тот день началась блокада.



Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказывает: «Накануне прошли дожди, и было даже немного теплее. Но 8 сентября в городе осадки уже не отмечались».



Среднесуточная температура воздуха в тот день составила 9,4 градуса и вошла в 18 самых холодных за всю историю наблюдений, а к тому моменту в 11 среди самых холодных. Максимальная температура днем тоже была очень низкая — 13,9 градуса, почти так же холодно, как в прошлом, 2022 году.

