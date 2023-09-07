Банк России продлил ограничение на снятие наличной валюты

Банк России продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты, сообщает 7 сентября официальный сайт регулятора. Лимит будет действовать до 9 марта 2024 года.



Для тех, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме не более 10 тыс. долларов США или эквивалента в евро. И это лишь при условии, что ранее вкладчик такую возможность не использовал.



В сообщении Банка России уточняется, что остальные средства с вклада или счета по-прежнему можно получить в рублях. Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.

