Банк России продлил ограничение на снятие наличной валюты

Банк России продлил еще на полгода ограничения на снятие наличной иностранной валюты, сообщает 7 сентября официальный сайт регулятора. Лимит будет действовать до 9 марта 2024 года.
Для тех, чей валютный счет или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, сохраняется лимит на снятие валюты в сумме не более 10 тыс. долларов США или эквивалента в евро. И это лишь при условии, что ранее вкладчик такую возможность не использовал.
В сообщении Банка России уточняется, что остальные средства с вклада или счета по-прежнему можно получить в рублях. Средства, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.
Юрлицам-нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 марта 2024 года не производится.
Юридические лица-резиденты в течение ближайшего полугода могут получить со счетов наличные доллары США, евро, фунты стерлингов и японские иены только на цели командировочных расходов.
Напомним, ранее ЦБ РФ продлевал ограничения на снятия наличной валюты в марте — до 9 сентября. ЦБ ввел ограничения на продажу наличной валюты гражданам 9 марта прошлого года. С 18 апреля ЦБ разрешил банкам снова продавать валюту физлицам, но только ту, что поступила в кассы банков с 9 апреля.