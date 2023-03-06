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    ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября

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    Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты ещё на полгода — до 9 сентября. Об этом 6 марта сообщается на сайте регулятора.

    В случае если валютный счёт или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, владелец счёта может снять с него остаток средств, но не больше 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро, если он раньше этого не сделал. Оставшиеся средства можно по-прежнему снять в рублях. Иностранную валюту выдают только в долларах или евро — независимо от того, в какой валюте был открыт вклад.

    Кроме того, Банк России на полгода продлил запрет банкам брать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов и вкладов.

    В ЦБ напоминают, что валютные переводы, которые производятся без открытия счёта или с помощью электронных кошельков, выдают только в рублях. При этом сумма выданных средств не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу ЦБ. Банки могут продавать только те доллары и евро, которые поступили в их кассы с 9 апреля прошлого года. На продажу других валют ограничений нет.

    Отмечается, что ограничения по наличной валюте сохраняются, поскольку в отношении России продолжают действовать санкции, запрещающие отечественным финансовым организациям покупать наличную валюту западных стран.

    ЦБ ввел ограничения на продажу наличной валюты гражданам 9 марта прошлого года. Владельцы валютных счетов могли получить наличными только по 10 тысяч долларов с каждого счета вне зависимости от валюты, которая на нем хранилась. С 18 апреля ЦБ разрешил банкам снова продавать валюту физлицам, но только ту, что поступила в кассы банков с 9 апреля.

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