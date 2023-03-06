ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября

Центробанк продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты ещё на полгода — до 9 сентября. Об этом 6 марта сообщается на сайте регулятора.



В случае если валютный счёт или вклад был открыт до 9 марта 2022 года, владелец счёта может снять с него остаток средств, но не больше 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро, если он раньше этого не сделал. Оставшиеся средства можно по-прежнему снять в рублях. Иностранную валюту выдают только в долларах или евро — независимо от того, в какой валюте был открыт вклад.