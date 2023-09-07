В Москве открыли еще три станции метро. Итого пять за неделю

Станции «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» открыли сегодня для пассажиров столичного метрополитена, сообщает 7 сентября городской портал MSK1.RU.
Сначала двери открыли на «Яхромской». На месте открытия много людей, которые хотели первыми увидеть, как выглядит новый участок подземки.
Глава Союза пассажиров РФ Кирилл Янков рассказал, что со строительством этого участка салатовой ветки московского метро спешили — нужно было успеть к выборам мэра.
Пока москвичи осматривали «Яхромскую», мэр Сергей Собянин открыл станцию «Физтех».
По словам пассажиров, на станции «Лианозово» пока сильно ощущается пыль.
Накануне Собянин открыл две станции метро — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». На этом новинки для москвичей не заканчиваются. В субботу, 9 сентября, запустят МЦД-4. Диаметр свяжет семь железнодорожных вокзалов столицы — Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Рижский, Белорусский и Савеловский.