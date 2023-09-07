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    В Москве открыли еще три станции метро. Итого пять за неделю

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    Станции «Яхромская», «Лианозово» и «Физтех» открыли сегодня для пассажиров столичного метрополитена, сообщает 7 сентября городской портал MSK1.RU.

    Сначала двери открыли на «Яхромской». На месте открытия много людей, которые хотели первыми увидеть, как выглядит новый участок подземки.

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    Глава Союза пассажиров РФ Кирилл Янков рассказал, что со строительством этого участка салатовой ветки московского метро спешили — нужно было успеть к выборам мэра.

    Пока москвичи осматривали «Яхромскую», мэр Сергей Собянин открыл станцию «Физтех».

    По словам пассажиров, на станции «Лианозово» пока сильно ощущается пыль.

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    Накануне Собянин открыл две станции метро — «Пыхтино» и «Аэропорт Внуково». На этом новинки для москвичей не заканчиваются. В субботу, 9 сентября, запустят МЦД-4. Диаметр свяжет семь железнодорожных вокзалов столицы — Курский, Ярославский, Казанский, Ленинградский, Рижский, Белорусский и Савеловский.

    Фото: Мария Романова / Городские порталы
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    Фото: Мария Романова / Городские порталы

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