    Сейчас

    +17˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +17˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 16

    2 м/с, с-з

    771мм

    50%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd97.84eur105.08

    Сибиряк заболел туляремией, не вымыв нож после давки клещей

    1731
    10 комментариев

    Житель Красноярского края заболел туляремией, потому что резал колбасу ножом, которым ранее давил клещей в лесу. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Красноярска.

    Случай заболевания туляремией зафиксировали у 67-летнего жителя Балахтинского района. В лесу мужчина снимал со своей одежды клещей, а затем давил их руками и ножом, которым потом резал колбасу.

    По данным регионального ведомства, это третий случай заболевания туляремией с 2012 года. Ранее заражения происходили в 2012 и 2022 годах — тогда жители разделывали тушки ондатры и зайца.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Красноярский крайКлещ
    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 10

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    10
    close