Сибиряк заболел туляремией, не вымыв нож после давки клещей

Житель Красноярского края заболел туляремией, потому что резал колбасу ножом, которым ранее давил клещей в лесу. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора Красноярска.

Случай заболевания туляремией зафиксировали у 67-летнего жителя Балахтинского района. В лесу мужчина снимал со своей одежды клещей, а затем давил их руками и ножом, которым потом резал колбасу.



По данным регионального ведомства, это третий случай заболевания туляремией с 2012 года. Ранее заражения происходили в 2012 и 2022 годах — тогда жители разделывали тушки ондатры и зайца.