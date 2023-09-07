Спасибо за погоду антициклону. К выходным в Петербурге потеплеет

В Петербурге настала череда солнечных, хотя и не жарких дней.
По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 7 сентября в городе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный, западный, умеренный. Температура воздуха, ночью опускавшаяся до 7–9 градусов, днем составит 16–18 градусов.
«Сегодня погоду в Северной столице сформирует восточная периферия антициклона. В регионе ожидается переменная облачность, обойдётся без дождей, а температурные показатели будут близки к климатической норме. <...> Атмосферное давление будет слабо падать и составит 768 мм рт. ст., что выше нормы», — сообщает центр «ФОБОС».
8 и 9 сентября тоже ожидается переменная облачность без существенных осадков. Завтра чуть теплее — 18–20 градусов. А в субботу — до 23 градусов.