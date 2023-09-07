Иностранца сняли с крюка для туши в магазине на юге Петербурга

В НИИ им. Джанелидзе спасают иностранца, которого проткнул крюк на рабочем месте.



27-летнего гражданина Узбекистана увезли в больницу с проникающим ранением в области грудной клетки накануне около семи вечера, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 7 сентября. Его сразу же отвезли в операционную.



По предварительной информации, мужчина работает в мясном магазине на Софийской улице. Он зашел в холодильник, чтобы разделать тушу и якобы поскользнулся и упал на крюк.



Проводится проверка.

