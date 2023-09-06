В Петербурге закупили новую вакцину от забытого вируса. Она бесплатная

Вакцинация от коронавируса в Петербурге останется бесплатной, а в наличии теперь не только «Спутник», сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению.

«Районы у нас закупают вакцину за свой счет. Начали закупать новую вакцину «Конвасэл». Курортный и Кронштадтский районы «Конвасэлом» уже прививают, в наличии «Спутник Лайт». Не в каждой поликлинике, но в каждом районе есть в наличии вакцина», — рассказали 6 сентября в комздраве.