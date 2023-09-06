В Петербурге закупили новую вакцину от забытого вируса. Она бесплатная

Вакцинация от коронавируса в Петербурге останется бесплатной, а в наличии теперь не только «Спутник», сообщили «Фонтанке» в комитете по здравоохранению.
«Районы у нас закупают вакцину за свой счет. Начали закупать новую вакцину «Конвасэл». Курортный и Кронштадтский районы «Конвасэлом» уже прививают, в наличии «Спутник Лайт». Не в каждой поликлинике, но в каждом районе есть в наличии вакцина», — рассказали 6 сентября в комздраве.
Как сообщало Федеральное медико-биологическое агентство, вакцина «Конвасэл» обладает высокой иммуногенностью и защитными свойствами, независимо от мутаций в поверхностных белках вируса, включая шипообразный S-белок, что делает ее практически универсальной — она лишена аллергенности и хорошо переносится человеком. «Фонтанка» писала, что в петербургском НИИ вакцин и сывороток запустили промышленное производство собственной вакцины от коронавируса «Конвасэл». Специально для нее созданы новые мощности, которые позволят выпускать до 2 млн доз вакцины в месяц.