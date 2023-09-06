Грузовик уронил УАЗ на КАД и собирает пробку

Авария с «перевертышем» собрала многокилометровую пробку на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга. Аварийный транспорт занял две полосы, в очередной раз затормозив вантовый мост.
Около 14 часов 6 сентября на 53-м километре внешнего кольца КАД, между вантовым мостом и Мурманским шоссе, столкнулись грузовой и легковой автомобили, после чего один из них опрокинулся, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На кадрах с места ДТП видно, что в результате аварии на бок завалился внедорожник УАЗ.
Информации о пострадавших в дорожное управление не поступало. Аварийный транспорт занимает третью полосу и полосу безопасности. Из-за ДТП на внешнем кольце собралась большая пробка. По данным «Яндекс.Пробок», длина затора превышает 5 километров, и его «хвост» почти дополз до Софийской улицы.