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    Грузовик уронил УАЗ на КАД и собирает пробку

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    t.me/Megapolisonline

    Авария с «перевертышем» собрала многокилометровую пробку на юго-востоке кольцевой автодороги Петербурга. Аварийный транспорт занял две полосы, в очередной раз затормозив вантовый мост.

    Около 14 часов 6 сентября на 53-м километре внешнего кольца КАД, между вантовым мостом и Мурманским шоссе, столкнулись грузовой и легковой автомобили, после чего один из них опрокинулся, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад». На кадрах с места ДТП видно, что в результате аварии на бок завалился внедорожник УАЗ.

    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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    Информации о пострадавших в дорожное управление не поступало. Аварийный транспорт занимает третью полосу и полосу безопасности. Из-за ДТП на внешнем кольце собралась большая пробка. По данным «Яндекс.Пробок», длина затора превышает 5 километров, и его «хвост» почти дополз до Софийской улицы.

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    Фото: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»

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    Комментарии 5

    Гость06 Сен 2023 в 15:38
    Жаль КАД...
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