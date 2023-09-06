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    Первые заморозки обещает главный синоптик Петербурга

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    Атмосферный фронт ушёл из Петербурга, но на востоке Ленинградской области днем 6 сентября все ещё возможны кратковременные дожди. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

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    В Петербурге ночью выпало от 0,5 до 2 мм осадков, это очень мало. Но вслед за фронтом пришёл холодный воздух. Поэтому ближайшие две-три ночи температура в Ленобласти будет опускаться довольно низко — 2–7 градусов. Только в прибрежных районах у Финского залива и Ладожского озера будет теплее. В четверг и пятницу есть угроза заморозков на востоке области. Это будут короткие слабые заморозки в середине ночи.

    «Так как погода очень хорошая, антициклон, мало облаков и почти нет ветра, то и условия для понижения температуры ночью имеются. А днем все отлично, солнечно и сухо, с пятницы и температура воздуха опять приблизится к +20 градусам, в дальнейшем будет еще выше», — отмечает Колесов.

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