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    Подмосковного депутата Шаболду арестовали по делу о наркотиках

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    Александра Шаболду, депутата КПРФ от городского округа Протвино Московской области, арестовали по уголовному делу о производстве наркотиков, сообщает 5 сентября портал MSK1.RU со ссылкой на Серпуховский городской суд. Ему грозит до 15 лет колонии.

    Фото: пресс-служба серпуховского ГК КПРФ
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    В суде уточнили, что 3 сентября в отношении Шаболды А. П. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 31 октября по части 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ — «Незаконное производство и сбыт наркотиков».

    Максимальное наказание по данной статье — 20 лет лишения свободы, однако в случае Шаболды речь идет о покушении на преступление, то есть подозреваемый не смог довести деяние до конца. В этом случае наказание не может превышать 3/4 максимального срока, следовательно, депутату Шаболде грозит до 15 лет колонии.

    Александру Шаболде 38 лет, он был избран в Совет депутатов второго избирательного округа в поселке Протвино в сентябре 2021 года.

    Фото: пресс-служба серпуховского ГК КПРФ

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