Подмосковного депутата Шаболду арестовали по делу о наркотиках

Александра Шаболду, депутата КПРФ от городского округа Протвино Московской области, арестовали по уголовному делу о производстве наркотиков, сообщает 5 сентября портал MSK1.RU со ссылкой на Серпуховский городской суд. Ему грозит до 15 лет колонии.

В суде уточнили, что 3 сентября в отношении Шаболды А. П. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 31 октября по части 3 статьи 30, пункта «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ — «Незаконное производство и сбыт наркотиков».

Максимальное наказание по данной статье — 20 лет лишения свободы, однако в случае Шаболды речь идет о покушении на преступление, то есть подозреваемый не смог довести деяние до конца. В этом случае наказание не может превышать 3/4 максимального срока, следовательно, депутату Шаболде грозит до 15 лет колонии.