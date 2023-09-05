    Сейчас

    +19˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +19˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    4 м/с, ю-з

    762мм

    73%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd96.62eur104.42

    Путин согласился присвоить звание «Город трудовой доблести» еще 10 населенным пунктам России

    174
    3 комментария

    Президент России Владимир Путин принял решение одобрить предложение о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще десяти населенным пунктам России. Об этом Путин заявил 5 сентября во время заседания оргкомитета «Победа», передает госагентство ТАСС.

    Обладателями звания «Город трудовой доблести» станут: Владимир, Воткинск (Удмуртия), Находка (Приморье), Новомосковск (Тульская область), Подольск (Подмосковье), Прокопьевск (Кузбасс), Рязань, Рубцовск (Алтайский край), Улан-Удэ (Бурятия) и Ханты-Мансийск.

    Путин поблагодарил за предложения и пообещал поработать над их реализацией. «Прошу отразить это в соответствующих документах», — заявил Владимир Путин.

    Идея увековечивать города, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство», появилась у Путина еще в 2019 году. В итоге почетное звание было учреждено в 2020 году. Им удостоены такие города, как Екатеринбург, Магнитогорск, Челябинск, Ярославль, Северодвинск и Луганск и другие. Всего в списке — 53 населенных пункта.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    Город трудовой доблестиПутин
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    Гость05 Сен 2023 в 17:01
    шта?!? а можно деньгами?
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close