Путин согласился присвоить звание «Город трудовой доблести» еще 10 населенным пунктам России

Президент России Владимир Путин принял решение одобрить предложение о присвоении звания «Город трудовой доблести» еще десяти населенным пунктам России. Об этом Путин заявил 5 сентября во время заседания оргкомитета «Победа», передает госагентство ТАСС.

Путин поблагодарил за предложения и пообещал поработать над их реализацией. «Прошу отразить это в соответствующих документах», — заявил Владимир Путин.

Идея увековечивать города, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство», появилась у Путина еще в 2019 году. В итоге почетное звание было учреждено в 2020 году. Им удостоены такие города, как Екатеринбург, Магнитогорск, Челябинск, Ярославль, Северодвинск и Луганск и другие. Всего в списке — 53 населенных пункта.