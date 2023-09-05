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    Михайловский театр открывает сезон премьерой оперным дебютом балетмейстера Начо Дуато

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    Известный испанский хореограф Начо Дуато решился попробовать себя в жанре оперы — но это будет близкая ему стилистика: 5 сентября в Михайловском театре пройдет премьера «Кармен», действие которой разворачивается в Севилье.

    Фото: mikhailovsky.ru
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    Опера Жоржа Бизе, одно из самых популярных сочинений на сценах музыкальных театров мира и одна из ключевых партий всемирного наследия для меццо-сопрано, — тест на мастерство и для постановщика, и для исполнителей. Образцов для сравнения — массы, и один лучше другого, ее ставили и пели все великие.

    В Михайловском театре в Петербурге партию Кармен в первый вечер исполнит выпускница петербургской Консерватории, солистка Мариинки (с февраля 2023 года) Ирина Шишкова. Раньше ее на сцене Михайловского можно было услышать в партиях Любаши в «Царской невесте» Н. А. Римского-Корсакова (постановка Андрея Могучего), Ольги в «Евгении Онегине» (постановки Андрия Жолдака и Василия Бархатова) и Керубино в «Свадьбе Фигаро» В.-А. Моцарта (постановка Вячеслава Стародубцева) и в гала-концертах.

    Спектакль также будет повторен 6 сентября с солисткой Наталией Лясковой (выпускница Нижегородской консерватории, солистка Пермской оперы, солистка Нижегородского театра оперы и балета) в заглавной партии, а 7 сентября — с Полиной Шамаевой (выпускница московской Академии хорового искусства имени В. С. Попова, солистка «Новой оперы» и Венгерского государственного оперного театра).

    Проникнуться духом испанских страстей зрителям помогут, как обещано на сайте театра, «лаконичные и стильные» декорации Джаффара Чалаби и «неизменно элегантные» костюмы Ангелины Атлагич.

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    Фото: mikhailovsky.ru

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    Михайловский театрНачо ДуатоОпера
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