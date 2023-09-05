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    РИА: в Красноярске уволили заведующую детсадом из-за эротических фото в соцсетях

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    Заведующую детским садом в Красноярске уволили после скандала с эротическими фотографиями в социальных сетях. Об этом во вторник, 5 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в администрации города.

    «Она уволена», — цитирует агентство своего источника, который отметил, что увольнение связано именно со скандалом в соцсетях.

    Ранее в Telegram-каналах появились публикации с утверждением, что заведующую одного из садов в Красноярске родители просят уволить за эротические посты и якобы «полное игнорирование своих обязанностей».

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