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    Главный синоптик Петербурга: после двух холодных дней ждём улучшение погоды

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Погоду в Петербурге испортит атмосферный фронт. Кроме холодного воздуха он несёт ветер. Но есть и хорошая новость: можно надеяться, что потом вернутся солнечные дни. Об этом в своем прогнозе 5 сентября сообщает главный синоптик города Александр Колесов.

    Сегодня, по его словам, солнце если и будет появляться, то ненадолго, однако, несмотря на облачность, день будет теплым — около 20 градусов.

    «Как часто бывает, атмосферный фронт сегодня несколько задерживается и придет к Санкт-Петербургу только ночью. Но серьезных осадков мы не увидим, надо рассчитывать только на небольшой дождь», — пишет Колесов.

    Дожди пройдут ночью и (более интенсивные) завтра днём на востоке Ленинградской области. Но все — кратковременные. Юго-западный ветер в городе пока слабый, но на акватории Финского залива уже усиливается. Днём он и в городе будет разгоняться до 8–13 м/с. Завтра тоже ожидается ветреный день — уже северо-западного направления. К ночи четверга он ослабеет.

    После прохождения холодного атмосферного фронта температура понизится. Поэтому 6 и 7 сентября будет не больше 16–18 градусов. Но затем грядёт новое повышение температуры — за 20 градусов плюс отсутствие дождей.

    «Наверное, надо еще посмотреть за атмосферными процессами, а потом утверждать, что погоду будет определять антициклон и она останется очень теплой и сухой. Подождем немного», — резюмирует Колесов.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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