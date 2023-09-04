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    В МВД показали подозреваемого в краже миллионов из квартиры актрисы в Москве. Он не терял времени зря

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    Оперативники Московского уголовного розыска задержали подозреваемого в квартирной краже у актрисы Юлии Рутберг. Об этом сообщили в столичном главке 4 сентября.

    Камеры наблюдения зафиксировали, как в дом на Смоленской-Сенной площади заходил мужчина в синем. Лицо прикрывали медицинская маска и козырёк кепки, для надёжности на голову наброшен капюшон, на руках — перчатки.

    Уголовное дело возбуждено по статье о краже в особо крупном размере. По данным ведомства, из квартиры были похищены деньги в разной валюте. Общий ущерб в рублёвом эквиваленте составил примерно 2,5 миллиона. Часть наличных нашли вместе с 37-летним подозреваемым, которого задержали в Московской области.

    Пресс-служба УВД по ЦАО

    Как он распорядился деньгами, не уточняется. Не исключено, что недостающую сумму получили те, кто помогал вору.

    «В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление соучастников данного противоправного деяния», — добавил начальник Управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.

    О том, что московскую квартиру народной артистки России Юлии Рутберг обокрали, стало известно накануне. Вор похозяйничал в доме, когда она уехала на гастроли в Иркутск.

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    Гость04 Сен 2023 в 16:39
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