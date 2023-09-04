В финал «Ясной Поляны» попали книги о нечисти на Урале и писателе в психбольнице

Премия «Ясная Поляна» огласила список финалистов 2023 года в номинации «Современная русская проза». За победу будут бороться шесть романов — книги как опытных прозаиков, так и молодых авторов.



В шорт-лист вошла дилогия «снарк снарк» Эдуарда Веркина про расследование исчезновения подростков в городе Чагинске, роман о детстве «Муравьиный бог» Саши Николаенко, роман о прошлом и наступившем будущем «Волшебный хор» Евгения Кремчукова, а также городское фэнтези о нечисти на Урале «Оккульттрегер» Алексея Сальникова. Поколение тридцатилетних в шорт-листе представляют Рагим Джафаров с романом «Его последние дни» о писателе в психиатрической лечебнице и размытии ощущения реального и Екатерина Манойло с романом «Отец смотрит на запад» о взрослении на границе культур и борьбе за собственное «я».

