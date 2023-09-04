В финал «Ясной Поляны» попали книги о нечисти на Урале и писателе в психбольнице

Премия «Ясная Поляна» огласила список финалистов 2023 года в номинации «Современная русская проза». За победу будут бороться шесть романов — книги как опытных прозаиков, так и молодых авторов.
В шорт-лист вошла дилогия «снарк снарк» Эдуарда Веркина про расследование исчезновения подростков в городе Чагинске, роман о детстве «Муравьиный бог» Саши Николаенко, роман о прошлом и наступившем будущем «Волшебный хор» Евгения Кремчукова, а также городское фэнтези о нечисти на Урале «Оккульттрегер» Алексея Сальникова. Поколение тридцатилетних в шорт-листе представляют Рагим Джафаров с романом «Его последние дни» о писателе в психиатрической лечебнице и размытии ощущения реального и Екатерина Манойло с романом «Отец смотрит на запад» о взрослении на границе культур и борьбе за собственное «я».
Имя победителя станет известно 4 октября, тогда же объявят лауреатов номинаций «Иностранная литература», «Выбор читателей» и других. Размер премиального фонда «Ясной Поляны» составляет 6,7 миллиона рублей. Занявший первое место в номинации «Современная русская проза» получает 3 миллиона рублей, а авторы, вошедшие в короткий список, разделят между собой 1 миллион рублей.
В прошлом году победителем в этой номинации стал писатель Дмитрий Данилов с романом «Саша, привет» о белом пулемете и удивительном устройстве будущего мира. Лучшей иностранной книгой признали роман китайского писателя Юй Хуа «Братья».