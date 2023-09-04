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    Гостя Петербурга оставили без машины, пока он ездил домой. Паркинг не помог

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    Пока автомобилист ездил в город, где он прописан, с паркинга в Петербурге угнали его «Тойоту». Похожая история с поездкой произошла под конец лета и с одним петербуржцем.

    Днем 3 сентября в полицию Приморского района обратился 44-летний мужчина, зарегистрированный в Ханты-Мансийском автономном округе и проживающий в Петербурге, стало известно «Фонтанке» 4 сентября. В период с 13 августа по 3 сентября, пока он ездил в родной город, с паркинга на Парашютной улице, 60 пропала его Toyota Camry 2016 года выпуска. Ущерб он оценил в 2,5 миллиона рублей. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Тем же днем уже в полицию Фрунзенского района обратился 53-летний петербуржец. Между 18:00 18 августа и 12:30 3 сентября, пока он ездил в Оренбург, кто-то похитил его KIA Sorento 2019 года выпуска от дома 15 по Малой Карпатской улице. Ущерб составил 2,1 миллиона рублей. Дорожные камеры засекли, как днем 21 августа «КИА» катила по Софийской улице в сторону Колпинского шоссе. По факту угона возбудили уголовное дело о краже в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ).

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