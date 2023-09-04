Гостя Петербурга оставили без машины, пока он ездил домой. Паркинг не помог

Пока автомобилист ездил в город, где он прописан, с паркинга в Петербурге угнали его «Тойоту». Похожая история с поездкой произошла под конец лета и с одним петербуржцем.



Днем 3 сентября в полицию Приморского района обратился 44-летний мужчина, зарегистрированный в Ханты-Мансийском автономном округе и проживающий в Петербурге, стало известно «Фонтанке» 4 сентября. В период с 13 августа по 3 сентября, пока он ездил в родной город, с паркинга на Парашютной улице, 60 пропала его Toyota Camry 2016 года выпуска. Ущерб он оценил в 2,5 миллиона рублей. По факту произошедшего решается вопрос о возбуждении уголовного дела.