На Тайване умер охранник. Он проработал 42 дня без выходных

Семья охранника из тайваньского города Гаосюн получит компенсацию после смерти кормильца — он проработал 42 дня подряд без выходных. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление окружного суда города.
Работодатель выплатит родственникам компенсацию в размере
Как сказано в судебных документах, мужчина начал работать в июне 2020 года, а в ноябре внезапно потерял сознание на работе, а через три дня скончался от геморрагического инсульта. После этого семья обратилась в суд — охранник работал в ночную смену 42 дня без выходных, от 10,5 до 12 часов каждый день.
Работодатель заявлял, что мужчине надо было дежурить всего два часа в день — во время обхода парка Formosa Wang Brothers, а в остальное время он мог отдыхать. Однако судья решил, что всё время, когда скончавшийся находился на рабочем месте, по-прежнему считается рабочим днем.
Как стало известно, при поступлении на работу охранник скрыл, что имеет гипертонию, которая могла способствовать смерти. Однако судья добавил, что работодатель всё равно должен был принимать во внимание, как работа в ночные смены и продолжительный рабочий день могут сказываться на здоровье человека.