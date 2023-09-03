На Тайване умер охранник. Он проработал 42 дня без выходных

Семья охранника из тайваньского города Гаосюн получит компенсацию после смерти кормильца — он проработал 42 дня подряд без выходных. Об этом в воскресенье, 3 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление окружного суда города.

Работодатель выплатит родственникам компенсацию в размере 890 тысяч тайваньских долларов — почти 28 тысяч долларов США.



Как сказано в судебных документах, мужчина начал работать в июне 2020 года, а в ноябре внезапно потерял сознание на работе, а через три дня скончался от геморрагического инсульта. После этого семья обратилась в суд — охранник работал в ночную смену 42 дня без выходных, от 10,5 до 12 часов каждый день.

