«Фонтанка» показывает «водное ДТП» с крейсером «Аврора»

Катер на Неве «постучал» по крейсеру «Аврора» в ночь на 2 сентября. Никто не пострадал, в том числе символ Петербурга, но от проверки это может и не спасти.
«Фонтанка.ру»
Водное происшествие сняла супервидовая веб-камера проекта «ОтЛичный Петербург». Динамичностью видео не отличается. На записи видно, что около полуночи судно с пассажирами относит течением, и оно утыкается в правый борт «Авроры». «Отстыковаться» катеру не удаётся, примерно через сорок минут ему приходят на помощь.
Как уточнили в правоохранительных органах, никто не пострадал. Крейсер цел, катер, у которого, по предварительным данным, сломался генератор, отбуксирован на берег. Без проверки случившееся едва ли останется.
«Фонтанка» ведёт круглосуточную трансляцию супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург». Подробнее об этом проекте читайте на нашем сайте.