Твой личный, отличный Петербург. Смотри за жизнью города в режиме нон-стоп

Петербург — это город, который даже засыпает и просыпается красиво. Потрясающие своим великолепием закаты и рассветы, уличные концерты и странные танцы, сны легендарной «Авроры» и «муравейник» под мостами на Неве — все это «Фонтанка» показывает в прямом эфире в рамках проекта «ОтЛичный Петербург».

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На специальной вкладке нашего туристического гида «ОтЛичный Петербург» вы можете в круглосуточном режиме смотреть трансляцию супервидовых веб-камер. Постоянные читатели «Фонтанки» уже знакомы с результатами их наблюдений. Так, например, мы узнали, что Петербург — город фейерверков. Красочные шоу можно увидеть не только в дни официальных праздников, но и в самые, казалось бы, будние дни.



А вот этот закат запомнился как событие федерального масштаба. Из-за сочетания цветов, дублирующих российский триколор, он стал героем сюжетов государственных телеканалов и ультрапатриотичных пабликов в соцсетях. А потом и вовсе превратился в интернет-мем.



С помощью супервидовых веб-камер мы с вами наблюдали за главным событием в жизни петербургских школьников — праздником «Алые паруса». Мы видели военно-морской парад на Неве, который принимал президент Владимир Путин. И просто любовались повседневной жизнью самого красивого города на Неве.



Зловещий туман, который «украл» Лахта Центр, обманщица—молния, покусившаяся на Дворцовый мост, загадочное небесное тело, пролетевшее над Невой и предрассветные танцы на Невском проспекте: